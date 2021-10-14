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抽中「動滋券」卻不想領！ 原因曝光網秒喊認同：變廢券

聯合新聞網 / 綜合報導
動滋券2.0邀請東京奧運體操銀牌好手李智凱擔任抽獎人。圖／截自動滋券抽籤直播
動滋券2.0邀請東京奧運體操銀牌好手李智凱擔任抽獎人。圖／截自動滋券抽籤直播

配合行政院振興五倍券措施，教育部推出面額500元的加碼券「動滋券2.0」，今（14）日上午10時抽出首波幸運兒，身分證末2碼為97、13、19、55、71、93，以及末3碼為381、734、644、453、985的民眾中籤，但卻引來大批網友崩潰，原因曝光後，掀起熱議。

動滋券2.0已有超過千萬人登記，體育署將於14日起分成4周辦理直播抽籤，今天上午邀請東京奧運體操銀牌好手李智凱擔任抽獎人，抽出50萬名幸運兒。

中獎號碼公布後，立刻在PTT引發討論，網友紛紛留言「怎麼這麼容易抽到重複號碼」、「97真天選之人」、「97報到，一週中三次」、「97的心理不知道在想什麼」、「重複率好像有點高，看來要涼了」、「我要去改身分證字號了」。

此外，由於今年動滋券2.0不能購買運動商品，不少網友也表示「反正不能去迪卡儂，沒差」、「這張目前也是不好用的」、「動滋今年沒有很好用，要有健身跳舞或看比賽的比較有用」、「動滋被迪卡儂條款砍了一刀變廢券」。

五倍券 動滋券 PTT 體育 李智凱

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