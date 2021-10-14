快訊

扁婿趙建銘將入獄！16年前三井宴吃出台開案 判3年8月定讞

國文師看《魷魚遊戲》 給學生上一堂墨子的「魯蛇逆襲課」

他狂槓龜怨只選4種加碼券中籤率變低？ 中獎規則一次講明白

聯合新聞網 / 綜合報導
農委會推出面額888農遊券，第一階段共抽出88萬張，分為4周，每周三抽出22萬張，第1波中獎號碼出爐，身分證末兩碼為89，32，54，597，453，152，共230695人中籤。圖／農委會提供
農委會推出面額888農遊券，第一階段共抽出88萬張，分為4周，每周三抽出22萬張，第1波中獎號碼出爐，身分證末兩碼為89，32，54，597，453，152，共230695人中籤。圖／農委會提供

宛如樂透的八大部會加碼券陸續公布中獎號碼，形成幾家歡樂幾家愁的局面，其中身份證字號末2碼「97」中了國旅券、農遊券（為597）及動滋券，成為超級籤王。但有槓龜的網友不滿地表示，太相信先前網路傳授撇步「只勾想要的比較容易中獎」，導致目前為止一次都沒中，此文引來正反兩派論戰不停。

除了數位綁定可獲得的好食券外，民眾可在五倍券官網登記抽籤7種部會加碼券，每人1周只能中1次、最多可以抽中4種券。政委唐鳳9月中表示，最佳的策略就是「勾4種你最想要的」，中籤機率會高一點。

但隨著加碼券陸續開出，一名網友在批踢踢（PTT）八卦版以「不是說勾越少越容易中獎」為題表示，他認為現在抽身分證字號尾數的開獎方法跟勾自己想要的機率「根本沒關係吧」，認為唐鳳傳授的攻略根本騙人。

八大部會加碼券連續四周開始進行抽籤。記者黃仲裕／攝影
八大部會加碼券連續四周開始進行抽籤。記者黃仲裕／攝影

此文一出引來正反熱議，認為先求中獎「再來擔心有沒有重複吧」比較好、「還好當初全選」、「別人給你資訊要自己思考啊」、「被唐鳳陰了，當初聽他的」，還有人以預約疫苗當例子，「也可能像疫苗（挑自己喜歡的廠牌）這樣打不到。」

持反面態度的網友則說，「你數學機率要重修了」，認為跟機率仍有關係，全勾都中獎的話，就可能會拿到自己不想要的加碼券，唐鳳也說「從博弈理論來講，就是如果你7種都想要，當然就都勾，如果7種裡面有4、5種比較想要，那都勾那些，中的機率稍微高一些。」

依照7大部會加碼券遊戲規則，每人1周只能中1次、最多可以抽中4種券，採「先抽中先得」之方式。譬如身份證字號末2碼為「32」先中了12日早上的國旅券，當天下午又中農遊券，不過，若該人「同時」勾國旅券及農遊券，本周只能獲得國旅券，相反地若只勾兩者之中的其中1種券，本周就能獲得相對應的加碼券，而該號碼在未來幾周仍有機會再次中選，但無法再獲得相同的券。就看民眾是想「純中獎」，還是「想中想要的獎」了。

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券

延伸閱讀

持續更新／你中獎了嗎？ 一張圖表對動滋券、藝Fun券等七大加碼券幸運號碼

查詢i原券號碼、沒綁台灣Pay可用嗎？注意這關鍵 QA一次看

動滋券首批幸運號碼出爐 領取、使用注意事項一次看

首波「藝FUN券」中獎號碼出爐！使用方式、領取流程搶先看

相關新聞

他狂槓龜怨只選4種加碼券中籤率變低？ 中獎規則一次講明白

宛如樂透的八大部會加碼券陸續公布中獎號碼，形成幾家歡樂幾家愁的局面，其中身份證字號末2碼「97」中了國旅券、農遊券（為597）及動滋券，成為超級籤王。但有槓龜的網友不滿地表示，太相信先前網路傳授撇步「只勾想要的比較容易中獎」，導致目前為止一次都沒中，此文引來正反兩派論戰不停。

店家收紙本五倍券 明日起開放兌領現金

紙本振興五倍券將於明（15）日開放店家兌領，財政部表示，這次兌領程序只須在「金融機構兌領單」據實填寫營業人名稱、營利事業...

還來得及！一銀信用卡綁五倍券加碼4萬名200元回饋

信用卡綁定數位五倍券獲廣大迴響，第一銀行信用卡早鳥優惠於開放綁定三日即額滿，為力挺晚鳥卡友，第一銀行宣布加碼推出4萬名綁...

動滋券首批幸運號碼出爐 領取、使用注意事項一次看

振興五倍券於10月8日起正式領用，教育部體育署也配合行政院振興經濟政策推出面額500元的加碼券「動滋券2.0」，預計推出200萬份，分4周發放，並於今（14日）早上10時30分抽出首批幸運兒。聯合新聞網整理出6大重點，包括如何領取、使用期限和注意事項等，讓幸運兒及早規劃準備。

立委批好食券查詢系統缺失 經濟部：加速更新系統

民進黨立委許智傑等人今天召開記者會，批評好食券查詢系統把汽車旅館等非餐飲業列入等缺失；經濟部官員說，將逐步剔除非餐飲業者...

五倍券上路 立委號召至庇護商店消費「振興加公益 」

紙本振興五倍券與數位券正式上路，各產業業者祭出多元優惠搶客，無黨籍立委趙正宇昨則持振興券前往庇護商店「陪你走一段路」工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。