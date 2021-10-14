他狂槓龜怨只選4種加碼券中籤率變低？ 中獎規則一次講明白

宛如樂透的八大部會加碼券陸續公布中獎號碼，形成幾家歡樂幾家愁的局面，其中身份證字號末2碼「97」中了國旅券、農遊券（為597）及動滋券，成為超級籤王。但有槓龜的網友不滿地表示，太相信先前網路傳授撇步「只勾想要的比較容易中獎」，導致目前為止一次都沒中，此文引來正反兩派論戰不停。

除了數位綁定可獲得的好食券外，民眾可在五倍券官網登記抽籤7種部會加碼券，每人1周只能中1次、最多可以抽中4種券。政委唐鳳9月中表示，最佳的策略就是「勾4種你最想要的」，中籤機率會高一點。

但隨著加碼券陸續開出，一名網友在批踢踢（PTT）八卦版以「不是說勾越少越容易中獎」為題表示，他認為現在抽身分證字號尾數的開獎方法跟勾自己想要的機率「根本沒關係吧」，認為唐鳳傳授的攻略根本騙人。

八大部會加碼券連續四周開始進行抽籤。記者黃仲裕／攝影

此文一出引來正反熱議，認為先求中獎「再來擔心有沒有重複吧」比較好、「還好當初全選」、「別人給你資訊要自己思考啊」、「被唐鳳陰了，當初聽他的」，還有人以預約疫苗當例子，「也可能像疫苗（挑自己喜歡的廠牌）這樣打不到。」

持反面態度的網友則說，「你數學機率要重修了」，認為跟機率仍有關係，全勾都中獎的話，就可能會拿到自己不想要的加碼券，唐鳳也說「從博弈理論來講，就是如果你7種都想要，當然就都勾，如果7種裡面有4、5種比較想要，那都勾那些，中的機率稍微高一些。」

依照7大部會加碼券遊戲規則，每人1周只能中1次、最多可以抽中4種券，採「先抽中先得」之方式。譬如身份證字號末2碼為「32」先中了12日早上的國旅券，當天下午又中農遊券，不過，若該人「同時」勾國旅券及農遊券，本周只能獲得國旅券，相反地若只勾兩者之中的其中1種券，本周就能獲得相對應的加碼券，而該號碼在未來幾周仍有機會再次中選，但無法再獲得相同的券。就看民眾是想「純中獎」，還是「想中想要的獎」了。

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