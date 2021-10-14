動滋券首批幸運號碼出爐 領取、使用注意事項一次看
振興五倍券於10月8日起正式領用，教育部體育署也配合行政院振興經濟政策推出面額500元的加碼券「動滋券2.0」，預計推出200萬份，分4周發放，並於今（14日）早上10時抽出首批幸運兒，其中「97」堪稱「天選之號」，本周已連續出現在國旅券、農遊券和動滋券的中籤號碼中，但依規定僅能獲取所勾選種類中「第一張」抽出的加碼券。
聯合新聞網整理出6大重點，包括如何領取、使用期限和注意事項等，讓幸運兒及早規劃準備。
一、動滋券抽籤日期
從10月14日起每周四上午10時抽籤，連續4周各抽出50萬份，合計發出200萬份，運動產業媒體資訊youtube平台https://is.gd/fAIVcL將於10時起全程網路直播。中籤者當日下午5時會收到中籤簡訊通知，也可上「五倍券共通平台」進行查詢，並於收到簡訊後次周周一至動滋網領券。
第一周：10/14（四）抽籤、10/18（一）10時開始領券
中籤者資格：身分證後2碼為13、19、55、71、93、97，及後3碼為381、453、644、734、985的民眾，首波共有50萬103人中籤。
第二周：10/21（四）抽籤、10/25（一）10時開始領券
第三周：10/28（四）抽籤、11/01（一）10時開始領券
第四周：11/04（四）抽籤、11/08（一）10時開始領券
二、動滋券使用期限
開始使用時間：分成兩批啟用
- 10/14、10/21中籤者，從2021年（民國110年）11月01日（一）10時開始使用
- 10/28、11/04中籤者，從2021年（民國110年）11月11日（四）10時開始使用
截止日期：2022年（民國111年）6月30日（四）23時59分為止，逾期失效。
三、如何領取動滋券
中籤者於「動滋網」點選「立即領取後」，輸入身分證字號或統一證號、出生月日、抽籤登記的手機號碼後，通過簡訊動態驗證碼後，即可領取動滋券QR Code。
四、如何使用動滋券
先上動滋網取得QR Code後，即可選擇「實體店家現場消費抵用」或「線上平台消費結帳」。
- 實體店家：出示動滋券QR Code供店家掃碼，並告知中籤者身分證字號末4碼，即可抵用或支付差額。
- 線上平台：在符合參與資格的合作業者線上平台購買票券後，於系統輸入付款碼及身分證字號末4碼，即可抵用或支付差額。
五、動滋券使用注意事項
- 動滋券等同電子錢包，中籤者領取後可獲得500元抵用額度，不限抵用次數，2022年6月30日前抵用完畢為止，不足額需自付差額。
- 使用時不需出示身分證件，只需於消費抵用時，告知或自行輸入身分證字號末4碼即可。
- 可以「非中籤者本人」使用，結帳前只要出示「動滋券QR Code」，再告知或自行輸入「中籤者身分證末4碼」即可。
- 本次動滋券使用範圍僅限「做運動」、「看比賽」等運動產業類別店家，中籤者可至動滋網搜尋合作業者。
- 動滋券一經消費抵用，無法再退還，若有相關退換貨等需求，依各業者規定辦理。
六、第一波若沒抽中，是否還有機會？
有。民眾網路登記可持續至29日，但越早登記可參與的抽籤次數愈多。還未登記者，只要符合領取振興五倍券資格，即可前往「五倍券共通平台」，於加碼券勾選「動滋券」登記抽籤。
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