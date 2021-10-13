她領200元五倍券驚見這組序號 網暴動喊：留著讓它增值

紙本振興五倍券10月8日正式開放領取，許多人領到後都在思考該怎麼用最妥當。一名女子表示，自己領到1張面額200元的五倍券，右上角的流水號竟然是「VA999999」。照片流傳出去後，有網友喊話「2000元收」，讓這張券的價值瞬間暴漲10倍。

該名女子在臉書社團「爆料公社」貼出手拿200元五倍券的照片，問道「這張到底要不要花掉？萬中之一張」，因為流水號實在太特別了，不過若放者不花，過了明年4月30日，將自動變成一張廢紙。

不少網友看了紛紛一致回答「留起來」、「當然留啊」、「我會留欸！很有紀念價值」、「以後不見得會再發行振興券，再加上999999的數字，收藏家會很喜歡」、「紀念性佳，反正200元而已也不會致富」、「才200元一定留，又不差這200元」、「是我會留，然後裱框起來，很有紀念價值」、「護貝起來收藏吧，這種都能增值」。

其中還有部分網友出價想跟原PO收購，「+100面交」、「不錯餒！三百收」、「我2000收這張」、「200變5000」。當然還有少數網友勸原PO別執著，「它過期就沒用了，新台幣過期都還有用」、「合照一張然後花了它」。留言區底下更釣出一名網友，曬出一張流水號為「UJ666666」表示「這是媽媽的666666」。

早在9月25日第一梯次的紙本五倍券開放預訂時，網路上就掀起一股收購潮。對此，依照經濟部中小企業處訂定的「因應嚴重特殊傳染性肺炎振興五倍券發放辦法」第七條第1款規定，紙本五倍券不得找零、轉售、兌換或退換現金。同時第九條也規定，營業人收受紙本五倍券違反第七條第1款所定轉售、兌換或退換現金之使用限制者，不得依前項規定兌領該筆款項；其情節重大者，得取消兌領款項之資格。 一名網友曬出一張流水號為「UJ666666」的五倍券表示「這是媽媽的666666」。 圖／翻攝自「爆料公社」

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