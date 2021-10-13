首波「藝FUN券」中獎號碼出爐！使用方式、領取流程搶先看

文化部配合行政院推出的「振興五倍券」，加碼推出備受期待的600元「藝FUN券」，今（13）日下午3點30分進行第一梯次抽籤，希望再次振興藝文店家。「藝FUN券」中籤名單將於明（14）日上午8點30分發布於「振興五倍券共通平台」提供查詢，並陸續發送簡訊通知中籤者。

跟「振興五倍券」一樣，「藝FUN券」提供數位券和紙本券兩種，但是其發放對象和領取方式都不太一樣，《聯合新聞網》在此整理出六大QA帶您一次看懂。

一、「藝FUN券」抽籤日期

配合行政院整體規劃，今年「藝FUN券」將分四梯次辦理抽籤，每梯次各抽出75萬份，包含數位券60萬份及紙本券15萬份，總計發放300萬份，抽籤時間為每周三下午3點30分。

第一梯次：10/13抽籤

數位券中籤資格：身分證＆居留證末2碼為96、15、07、30、73、98、19、11的民眾。 紙本券中籤資格：身分證＆居留證末2碼為39、37、23、36、79、08、14、75的民眾。

第二梯次：10/20抽籤

第三梯次：10/27抽籤

第四梯次：11/03抽籤

領取時間：

1. 數位券：自110年10月20日（星期三）起開放領取。

2. 紙本券：自110年11月10日（星期三）起開放領取。

二、「藝FUN券」領取方式

1. 數位券：中籤者可至APP STORE或GOOGLE PLAY商店，下載「藝FUN NEXT」APP 登入領取。

如果已是「藝FUN NEXT」會員，請以先前設定的密碼登入；如果還不是「藝FUN NEXT」會員，請以預設的密碼「身分證&居留證前5碼（含開頭英文大寫字母）+健保卡號末5碼」登入。

※提醒：採用數位振興五倍券共同綁定者若中籤，「藝FUN券」將全數匯入主綁者帳戶。

2. 紙本券：中籤者持健保卡至四大超商事務機插卡並印出小白單，持小白單向櫃檯店員領取紙本券。

圖／文化部提供 圖／文化部提供

三、「藝FUN券」使用期限

開始日期：2021年（民國110年）11月10日（三）

截止日期：2022年（民國111年）4月30日（六）23時59分為止，逾期失效。

※無論數位券或紙本券，使用期限都一樣。

四、「藝FUN券」適用範圍

今年「藝FUN券」與去年大致相同，適用於全台超過一萬家藝文場所和線上藝文展演預購票券，包含博物館、地方文化館、社區營造場域、文化資產保存場域、工藝創作銷售場域、藝文及音樂展演空間、文創園區、文創聚落及市集、藝文展會、書店及出版社、唱片行、樂器行、電影院、藝文展演預購票券（新增線上藝文展演）、有證照之街頭藝人等。更多詳情可至「藝FUN NEXT官網」查詢。

五、如何使用「藝FUN券」

➤ 實體店家消費：

1. 數位券：每張面額100元，一共6張，總共600元。首先開啟「藝FUN NEXT」APP的掃描功能，可由店家掃民眾的QR Code，或由民眾掃店家的QR Code，再選擇想要折抵的張數，即可折抵成功。

2. 紙本券：為一張紙本票券，上面印有100元、200元與300元的QR Code各1個，總共600元。消費時出示紙本券給店家掃描即可抵用。

※無論數位券或紙本券，消費都不找零。民眾購買的商品價格如大於藝FUN券使用金額，就需支付差額。

圖／文化部提供

➤ 線上預購票券：

登入票券平台選購節目，結帳時選擇「使用藝FUN券折抵」，即可跳進「藝FUN券」官網進入認證流程。

持數位券者，需輸入身分證&居留證字號、手機末三碼與使用張數；持紙本券者，需輸入身分證&居留證字號、票券上的識別碼與使用張數。

六、其他注意事項

1. 「藝FUN券」可以同時登記數位跟紙本嗎？

答：不可以。「藝FUN券」每人限領一份，因此數位券、紙本券僅能擇一登記，切記登記後便無法修改，請審慎選擇。同時，紙本券只限65歲以上、18歲以下，或領有身心障礙證明者登記。

2. 第一梯次（10/13）沒抽中「藝FUN券」，下一梯次還可以抽嗎？需要再重新登記多一次嗎？

答：「藝FUN券」只需要登記1次，凡第一梯次未抽中者，會順延至下一梯次抽籤，直到四個梯次抽籤結束為止，因此越早登記抽籤機會越大。

3. 第一梯次沒跟上「藝FUN券」登記，現在還有機會登記嗎？

答：有機會。凡符合領取振興五倍券資格者，只要在下一梯次的抽籤時間之前完成登記，即可參加抽籤。

4. 「藝FUN券」可以跟振興五倍券同時使用嗎？

答：可以。

5. 在藝文展演預購票券平台消費時，如中籤的親友有同行需求，可以一次使用多人的「藝FUN券」嗎？

答：可以。一次最多可輸入4名中籤者的身分證&居留證號碼，加上欲使用的「藝FUN券」張數進行結帳。

6. 「藝FUN券」用完後，可以重新登記參加抽籤嗎？

答：不可以。每個人最多只有1次抽中+領取機會。

7. 「藝FUN券」有什麼使用限制嗎？

答：中籤者不可將「藝FUN券」兌換成等值之現金或商品禮券，也不能用來折抵線上購票後，因退、換票所產生之手續費。

8. 使用「藝FUN券」完成交易後，可以退貨嗎？

答：可以。

➤ 實體店家消費： 若使用數位券，消費者可從消費明細點選欲退貨之消費資料，即會顯示QR Code，請店家掃描QR Code即可退還。若使用紙本券，消費者需提供身分證&居留證號碼，以利店家查核消費紀錄後辦理退還手續。 ➤ 線上預購票券： 需依現行相關定型化契約規定辦理，建議消費者可以洽詢各票券平台客服詢問。

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