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五倍券一天花光光！ 過來人喊「這支付方式」花超快

聯合新聞網 / 綜合報導
中華郵政於12日開放民眾領取紙本五倍券。 記者葉信菉／攝影
中華郵政於12日開放民眾領取紙本五倍券。 記者葉信菉／攝影

振興五倍券已上路近一週，不少人都紛紛前往各大賣場消費，對此便有一位網友好奇表示，自己現在想買的東西都是小額花費，並沒有什麼大筆支出可以用五倍券來花，便想藉此貼文詢問「好奇其他人的五倍券都花到哪裡去了？」

原PO在PTT以「已經有人花光五倍券了嗎」為題分享，自己今天早上領到紙本五倍券，但因為目前都是小筆小筆的花費，也沒有什麼大支出可以用到五倍券的，便想了解其他人的五倍券花費方式，不禁發問「真的有人才剛領到就5000元全花光了嗎？」

此文一出，便有不少網友紛紛留言認為5000元根本不夠花，「costco逛一圈一毛不剩」、「壓力鍋、炒鍋，沒了」、「有很難嗎？剛換掃地機器人」、「生活用品買一買就沒了」、「綁數位刷很快的，連假三天不知不覺就刷完了」、「拿去買iPhone」、「拿去刷電腦了」。

除了綁定紙本五倍券外，也有不少人選擇以數位的方式綁定。然而，以數位綁定五倍券的話，還能在電商平台上使用，只要在網購時找「台灣出貨」、「可刷信用卡」的商品，就可以以五倍券的額度去購買。

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券

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八大部會配合「振興五倍券」推出8種加碼券，其中原民會推出10萬份、額度1000元的「i原券」，連4周各抽出2萬5000名幸運兒，第1周已於10月12日下午3時半抽籤。

五倍券一天花光光！ 過來人喊「這支付方式」花超快

振興五倍券已上路近一週，不少人都紛紛前往各大賣場消費，對此便有一位網友好奇表示，自己現在想買的東西都是小額花費，並沒有什麼大筆支出可以用五倍券來花，便想藉此貼文詢問「好奇其他人的五倍券都花到哪裡去了？」

持續更新／你中獎了嗎？ 一張圖表輕鬆對七大加碼券中獎號碼

八大部會振興加碼券12日由每周三的千元國旅券打頭陣進行抽籤，13日則開始每周三抽888元農遊券及600元的藝Fun券，接下來每周四的早上10:30還有500元的動滋券，下午15:30為500元的客庄券，另，每周五早上10:30為500元的地方創生券。

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八大部會響應振興五倍券，祭出加碼券活動，今（13）早農委會抽出「888元農遊券」，最後總共有23萬多人中籤，而且有眼尖網友發現身份證字號末二碼「32」、「97」為超強幸運數字，國旅券與農遊券雙中籤，甚至ptt上有人po出自己是連續中兩個國旅券跟農遊券的超級幸運兒！

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