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五倍券一天花光光！ 過來人喊「這支付方式」花超快
振興五倍券已上路近一週，不少人都紛紛前往各大賣場消費，對此便有一位網友好奇表示，自己現在想買的東西都是小額花費，並沒有什麼大筆支出可以用五倍券來花，便想藉此貼文詢問「好奇其他人的五倍券都花到哪裡去了？」
原PO在PTT以「已經有人花光五倍券了嗎」為題分享，自己今天早上領到紙本五倍券，但因為目前都是小筆小筆的花費，也沒有什麼大支出可以用到五倍券的，便想了解其他人的五倍券花費方式，不禁發問「真的有人才剛領到就5000元全花光了嗎？」
此文一出，便有不少網友紛紛留言認為5000元根本不夠花，「costco逛一圈一毛不剩」、「壓力鍋、炒鍋，沒了」、「有很難嗎？剛換掃地機器人」、「生活用品買一買就沒了」、「綁數位刷很快的，連假三天不知不覺就刷完了」、「拿去買iPhone」、「拿去刷電腦了」。
除了綁定紙本五倍券外，也有不少人選擇以數位的方式綁定。然而，以數位綁定五倍券的話，還能在電商平台上使用，只要在網購時找「台灣出貨」、「可刷信用卡」的商品，就可以以五倍券的額度去購買。
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