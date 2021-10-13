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你中獎了嗎？ 一張圖表輕鬆對七大加碼券中獎號碼

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持續更新／你中獎了嗎？ 一張圖表輕鬆對七大加碼券中獎號碼

聯合新聞網 / 綜合報導
八大部會加碼券連續四周開始進行抽籤。記者黃仲裕／攝影
八大部會加碼券連續四周開始進行抽籤。記者黃仲裕／攝影

八大部會振興加碼券，除了好食券綁數位五倍券，其他七大加碼券12日起由千元國旅券打頭陣進行抽籤，13日則開始每周三抽888元農遊券及600元的藝Fun券，接下來每周四的早上10:30還有500元的動滋券，下午15:30為500元的客庄券，另每周五早上10:30為500元的地方創生券。每週二到五都有不同的加碼券抽獎。

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另有關加碼券抽籤規則、如何得知中籤呢？以下整理各部會加碼券抽籤時程、中獎號碼及中籤率等資訊供民眾參考。

★抽籤規則：

每周抽籤順序由面額大至小排列，均採亂數方式抽籤，每人每周最多中籤1次，4周最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次。

★每日抽籤券別：

周二上午：國旅券（1000元）、下午：i原券（1000元）

周三上午：農遊券（888元）、下午：藝Fun券（600元）

周四上午：動滋券（500元）、下午：客庄券（500元）

周五上午：地方創生券（500元）

★如何知道有沒有中籤：

上午10:30抽籤，當日下午17:00會公告並發送中籤簡訊；下午15:30抽籤，隔天上午08:30會公告並發送中籤簡訊。

★加碼券中哪一種中籤率高？

加碼券登記抽籤狀況（累計至110/10/13 15:00:00）
名稱份數登記人數中籤率
1000元國旅券360萬份11,993,25430.02%
888元農遊券88萬份11,810,4087.45
600元藝Fun券300萬份11,566,01225.94%
500元動滋券200萬份10,962,20518.24%
500元客庄券40萬份10,165,2063.93%
500元地方創生券20萬份6,660,7533.00%
1000元i原券10萬份1,346,4157.43%

根據經濟部中小企業處統計數據計算，目前看起來中籤率最高的就是「國旅券」，其次第二名及第三名分別為藝Fun券及動滋券。中籤率最低的則是地方創生券，原因是其發送份數僅有20萬，但登記的人卻高達超過660萬登記抽籤。

★好食券不用抽籤就可拿

另外，經濟部針對「數位綁定」（信用卡、行動支付、電子票證）加碼，原本是前400萬名數位綁定的民眾可以獲得，不過現在只要在10月29日前數位綁定，不用抽籤均可獲得面額500元的好食券。

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券

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八大部會配合「振興五倍券」推出8種加碼券，其中原民會推出10萬份、額度1000元的「i原券」，連4周各抽出2萬5000名幸運兒，第1周已於10月12日下午3時半抽籤。

五倍券一天花光光！ 過來人喊「這支付方式」花超快

振興五倍券已上路近一週，不少人都紛紛前往各大賣場消費，對此便有一位網友好奇表示，自己現在想買的東西都是小額花費，並沒有什麼大筆支出可以用五倍券來花，便想藉此貼文詢問「好奇其他人的五倍券都花到哪裡去了？」

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八大部會振興加碼券12日由每周三的千元國旅券打頭陣進行抽籤，13日則開始每周三抽888元農遊券及600元的藝Fun券，接下來每周四的早上10:30還有500元的動滋券，下午15:30為500元的客庄券，另，每周五早上10:30為500元的地方創生券。

這2號同周抽到國旅、農遊券很幸運？ 遊戲規則藏玄機

八大部會響應振興五倍券，祭出加碼券活動，今（13）早農委會抽出「888元農遊券」，最後總共有23萬多人中籤，而且有眼尖網友發現身份證字號末二碼「32」、「97」為超強幸運數字，國旅券與農遊券雙中籤，甚至ptt上有人po出自己是連續中兩個國旅券跟農遊券的超級幸運兒！

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