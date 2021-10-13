持續更新／你中獎了嗎？ 一張圖表輕鬆對七大加碼券中獎號碼
八大部會振興加碼券，除了好食券綁數位五倍券，其他七大加碼券12日起由千元國旅券打頭陣進行抽籤，13日則開始每周三抽888元農遊券及600元的藝Fun券，接下來每周四的早上10:30還有500元的動滋券，下午15:30為500元的客庄券，另每周五早上10:30為500元的地方創生券。每週二到五都有不同的加碼券抽獎。
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另有關加碼券抽籤規則、如何得知中籤呢？以下整理各部會加碼券抽籤時程、中獎號碼及中籤率等資訊供民眾參考。
★抽籤規則：每周抽籤順序由面額大至小排列，均採亂數方式抽籤，每人每周最多中籤1次，4周最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次。
★每日抽籤券別：
周二上午：國旅券（1000元）、下午：i原券（1000元）
周三上午：農遊券（888元）、下午：藝Fun券（600元）
周四上午：動滋券（500元）、下午：客庄券（500元）
周五上午：地方創生券（500元）
★如何知道有沒有中籤：上午10:30抽籤，當日下午17:00會公告並發送中籤簡訊；下午15:30抽籤，隔天上午08:30會公告並發送中籤簡訊。
★加碼券中哪一種中籤率高？
|加碼券登記抽籤狀況（累計至110/10/13 15:00:00）
|名稱
|份數
|登記人數
|中籤率
|1000元國旅券
|360萬份
|11,993,254
|30.02%
|888元農遊券
|88萬份
|11,810,408
|7.45
|600元藝Fun券
|300萬份
|11,566,012
|25.94%
|500元動滋券
|200萬份
|10,962,205
|18.24%
|500元客庄券
|40萬份
|10,165,206
|3.93%
|500元地方創生券
|20萬份
|6,660,753
|3.00%
|1000元i原券
|10萬份
|1,346,415
|7.43%
根據經濟部中小企業處統計數據計算，目前看起來中籤率最高的就是「國旅券」，其次第二名及第三名分別為藝Fun券及動滋券。中籤率最低的則是地方創生券，原因是其發送份數僅有20萬，但登記的人卻高達超過660萬登記抽籤。
★好食券不用抽籤就可拿
另外，經濟部針對「數位綁定」（信用卡、行動支付、電子票證）加碼，原本是前400萬名數位綁定的民眾可以獲得，不過現在只要在10月29日前數位綁定，不用抽籤均可獲得面額500元的好食券。
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