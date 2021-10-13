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網路討論度最高 藝Fun券數位券8組幸運號碼出爐

4千萬人命與10億歐元：國際該不該「捐錢」給阿富汗？

查詢i原券號碼、沒綁台灣Pay可用嗎？注意這關鍵 QA一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
原民會推出10萬份、額度1000元的「i原券」，連4周各抽出2萬5000名幸運兒。（翻攝自i原券官網）
原民會推出10萬份、額度1000元的「i原券」，連4周各抽出2萬5000名幸運兒。（翻攝自i原券官網）

八大部會配合「振興五倍券」推出8種加碼券，其中原民會推出10萬份、額度1000元的「i原券」，連4周各抽出2萬5000名幸運兒，第1周已於10月12日下午3時半抽籤。

「i原券」使用方式較為特別，也讓不少人迷惑該怎麼使用。簡單來說，不管用什麼數位方式綁定五倍券，i原券中籤者須使用「台灣Pay」綁定金融卡才能消費，並以「先消費後入帳」之方式，用於原住民族委員會認證店家。如何領取、怎麼使用、使用期限等，《聯合新聞網》整理六大QA一次看透。

▊ i原券抽籤日期

10/12、10/19、10/26、11/2下午各抽出2.5萬名i原券中籤民眾，中獎者隔日上午將收到簡訊，亦可在五倍券官網查詢。

第1波：10/12（二），得獎總人數24,364人

中獎身分證末兩碼：64、85

第2波：10/19（二）

第3波：10/26（二）

第4波：11/2（二）

i原券在第1周（10月12日）已抽出24,364名幸運兒，中獎身分證末兩碼為：64、85。（翻攝自原住民族委員會）
i原券在第1周（10月12日）已抽出24,364名幸運兒，中獎身分證末兩碼為：64、85。（翻攝自原住民族委員會）

▊ i原券使用期限

分2類對象，使用期間不同：

1.五倍券已綁「台灣Pay」App，使用期間為：110/11/5起至111/4/30。

2.五倍券未綁「台灣Pay」App，須於110/11/20前至振興五倍券官網完成補登程序，並綁定台灣Pay合作之金融卡者，才可以開始消費，使用期間：110/12/1起至111/4/30。

▊ i原券如何使用

i原券中籤者，需下載「台灣Pay」App綁定金融卡後才能使用。（翻攝自i原券官網）
i原券中籤者，需下載「台灣Pay」App綁定金融卡後才能使用。（翻攝自i原券官網）

不管是用哪種數位方式綁定五倍券，i原券的中籤者須以「台灣Pay」掃碼支付，額度為1000元，採「先消費後入帳」之方式。

須下載「台灣Pay」並綁定合作之金融卡，點選「掃碼付款」→掃描認證店家收款QRcode→輸入金額即完成。額度1000元內不限次數消費，不需要一次用完、可多次使用。

▊ 哪些地方可使用

可至i原券官網查詢原民會認證店家，店家門口也會貼上「認證店家」專用貼者及i原券宣傳海報，提供消費者識別。

認證店家遍布全國，型態多元，包含手工藝品、特色餐廳、小吃店、農特產品、伴手禮品、民宿、露營業者、體驗農莊等，目前已超過800家，都市及原住民族地區都有。（台東約為202家、花蓮約185家、屏東約77家，三縣市合計約464家、佔約56%，其次為台中、桃園、高雄、新北合計187約家，佔約23%）。

▊ i原券參加資格

想獲得i原券，須符合「振興五倍券」資格且數位綁定者才能參加抽籤。（翻攝自i原券官網）
想獲得i原券，須符合「振興五倍券」資格且數位綁定者才能參加抽籤。（翻攝自i原券官網）

符合「振興五倍券」資格且數位綁定者均可參加抽籤，最晚須於110/10/29（五）晚上23:59前登記抽籤，才有機會抽中i原券。

▊ 其他注意事項

1. i原券中籤者若未綁定「台灣Pay」，收到簡訊後請在110/11/20前下載「台灣Pay」app→選定綁定之金融卡→到五倍券官網補登綁定台灣Pay資訊，就可在110/12/1起使用。

2. i原券不可在電商平台消費。

3.若在某店家花費2500元，發現同時有多種加倍券可使用，金流系統會依以下順序認列消費：i原券（1,000元）→地方創生券（500元）→好食券（500元）→五倍券（500元）。

4.用i原券消費後，最快可在消費8日後於綁定之金融帳戶收到回饋金。

5.目前適用「台灣Pay」綁定的金融卡之機構為：台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、高雄銀行、兆豐銀行、台灣企銀、基隆二信、淡水一信、新竹一信、台中二信、彰化六信、花蓮二信、農金資訊、中華郵政、元大銀行、日盛銀行、南農中心、南資中心，共計22家。

i原券官網推教學海報助中獎幸運兒解惑。（翻攝自i原券官網）
i原券官網推教學海報助中獎幸運兒解惑。（翻攝自i原券官網）

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