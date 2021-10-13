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這2號同周抽到國旅、農遊券很幸運？ 遊戲規則藏玄機

聯合新聞網 / 綜合報導
農委會推出面額888農遊券，第一階段共抽出88萬張，今天起分為4周，每周三抽出22萬張，今亂數抽出，身分證末兩碼為89，32，54，597，453，152，，共230695萬人中籤。圖／農委會提供
農委會推出面額888農遊券，第一階段共抽出88萬張，今天起分為4周，每周三抽出22萬張，今亂數抽出，身分證末兩碼為89，32，54，597，453，152，，共230695萬人中籤。圖／農委會提供

八大部會響應振興五倍券，祭出加碼券活動，今（13）早農委會抽出「888元農遊券」，最後總共有23萬多人中籤，而且有眼尖網友發現身份證字號末二碼「32」、「97」為超強幸運數字，國旅券與農遊券雙中籤，甚至ptt上有人po出自己是連續中兩個國旅券跟農遊券的超級幸運兒！

然而，幸運之神的眷顧亦有限量。其他網友在該篇po文底下拆解此次加碼券的遊戲規則，呼籲連續中籤的人不要高興得太早。網友們分析，因為一周只能抽中一種券，所以就算這周全部的券都抽到，最後也只能獲得一種。

原本ptt上po文的網友還很開心，以「連續中了國旅券跟農遊券是怎樣的心情？」發文，並表示忘記當初是檯面上哪個人說，選越多中獎率越低，「還好我就是沒聽他的，我全都選，連續兩個國旅券跟農遊券都中。」

不料po文底下被一堆人留言打臉，依照此次遊戲規則，是以先中籤的那個為準，如果昨天已經中了國旅券或i原券，同一周裡就算後來又抽中了農遊券，也無法使用，「除非下周抽籤又中了農遊券就可以。」

還有人開玩笑說「這抽獎機制真的奇葩」另也有人好奇質疑，雖然有重覆中籤的剔除過濾機制，但「為什麼尾數32可以中兩次？」、「國旅券不是已經有32了為啥還抽32？」、「搞那麼麻煩，不懂為何不一次抽完？」、「好玩好刺激」，但也有人覺得被耍得團團轉。

隨著網友們的討論眾說紛紜，今日農委會主秘范美玲則在抽籤活動中說明，因為五倍券和加碼券的規定，一週只能抽一種券，已經將昨日抽到國旅券的民眾剔除，所以身份證號末二碼為「32」的共有3985人，這3千多人是沒有選擇國旅券的人，還是可以領獎。

此外，根據振興五倍券官網指出，「4週最多可有4次中籤機會，但每種券別僅能中籤1次」，換句話說，4周可以分別中四種加碼券，但不會讓民眾在同一周同時抽中四種券。若依照本周的情況來看，雖然農遊券中籤號碼有「597」，但若民眾當初在勾選加碼券時也有選國旅券，以優先順序來講，會先獲得國旅券。

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