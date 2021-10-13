身分證對中首波國旅券卻問「還有救嗎？」 網一看傻眼
政府為提振國內經濟推出「振興五倍券」，八大部會也推出8種加碼振興券舒緩疫情造成的衝擊。昨（12）日已抽出第一輪中獎者為身分證後2碼為21、32、98、67、97及後3碼為410的民眾，共有60萬3394人中籤。有網友表示，朋友分享身分證末2碼和中獎號碼一致，但下秒真相曝光後，原po替朋友詢問，「這樣有救嗎？」，引起網友熱烈討論。
一名網友在PTT「女人版」發文，昨（12）日首波國旅券率先抽出60萬張，朋友分享自己的身分證尾數為97，與國旅券的中獎號碼一致，但卻沒有登記國旅券，得知中獎後才去補登記，他上網幫忙查詢但都沒有得到答案，於是想問問網友們，「這樣還有救嗎？」。
網友紛紛表示，「沒救了啊，他現在登記就是下一次抽了」、「手寫了一串數字發現中樂透頭獎，但發現根本沒實際去買彩券，這樣有可能會讓你兌獎嗎？」、「你等發票開獎再去買東西集開獎號碼可以換嗎？」、「急救無效」、「笑死，我兒子也是97，我忘記幫他登記，可憐吶」、「還在肖想阿」、「想賺就不要懶惰啊」。
中獎者會在當日下午5時收到「手機簡訊通知」，也可上「五倍券共通平台」進行查詢，並於收到簡訊3天後至國旅券平台輸入自身「手機號碼」＋「身分證」或「居留證」末４碼進行登入，登入後即可領取國旅券QR code代碼。
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