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五倍券綁台灣Pay卻求「花」無門？神人點破1難題：額度不是銀行說了算

聯合新聞網 / 綜合報導
政府推廣五倍券數位綁定，但有網友綁定後卻發生想消費卻「四處碰壁」的窘境。圖／聯合報系資料照片
政府推廣五倍券數位綁定，但有網友綁定後卻發生想消費卻「四處碰壁」的窘境。圖／聯合報系資料照片

五倍券數位綁定最先開跑登記活動，國內行動支付台灣Pay祭出各式好康優惠吸引消費者綁定使用，但如今卻傳出消費者「求『花』無門」的窘境，其中就有專業網友點出消費綁定的關鍵難題，引起網友熱議。

一名網友以「台灣Pay的實際通路」為題在PTT展開討論，他解釋平時就有用行動支付的習慣，看在台灣Pay的通路不少且五倍券加碼禮優渥，於是決定五倍券數位綁定台灣Pay，但原PO實際在雲嘉地區消費才發現「除了連鎖商家，很多在地小店雖然在台灣Pay官網查詢到可以使用，但實際上店家會跟你說無法使用」，根本就是「四處碰壁」的窘境。

文章討論串愈加熱絡，有網友就留言表示「基本上現在還是要先詢問才知道是否能用，甚至連現場也有前後說法不同的狀況」、「真的很多都清單上有，實際上沒開放使用」、「是台灣Pay把自己搞的那麼難懂，地圖裡面有但店家卻不給用、店家只收帳戶付款...等等狀況很多」，更有人直言「因為很多特店都不知道怎麼拉來的，這已經很久的問題了，它也不像line pay有回報機制，地圖上列的不能用可以回報，找銀行反映可能都沒什麼效果」。

但也有人透露，「是有申辦但太少人用了，掃碼圖收起來久了店員老闆就忘了這件事，把圖找出來應該可以掃」、「QR Code紙卡收起來是店家自己的問題啊，以為沒人用就不擺出來然後就收起來，收到自己都忘記自己的店能收台灣Pay」、「我同學開的店就是幫增加完業績後就（把QR Code紙卡）收起來了」。

對於五倍券數位綁定台灣Pay卻「求『花』無門」的狀況，就有一位專業網友分析指出五倍券剩餘額度難認定是最大問題，「（五倍券）10月8日才開始消費，平台紀錄也不是即時更新，別忘了還要過7、8天之後才會開始計算，所以也要等到15、16日才會更新，且最後都還是以振興券平台為統一窗口認列為準，不是銀行或支付業者說了就算」，因此五倍券數位綁定消費也存在一項另類難題。

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券

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