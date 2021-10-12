幸運兒看過來！「國旅券」如何領取、使用注意事項一次看
為了舒緩本土疫情造成的經濟衝擊，政府推出了「振興五倍券」，而八大部會也配合行政院祭出8種加碼振興券。其中，交通部觀光局規劃了240萬份面額1000元的國旅券，並於今（12）日早上10時30分率先抽出60萬張。聯合新聞網整理出6大重點，包括如何領取、使用期限和注意事項等，讓幸運兒及早規劃準備。
一、國旅券抽籤日期
從10月12日起每周二上午抽籤，連續四周各抽出60萬份，合計發出240萬份。中籤者會在當日下午5時收到「手機簡訊通知」，也可上「五倍券共通平台」進行查詢，並於收到簡訊3天後至國旅券平台領券。
第一周：10/12抽籤、10/15開始領券
中籤者資格→身分證後2碼為21、32、98、67、97及後3碼為410的民眾，首波共有60萬3394人中籤。（延伸閱讀：國旅券加抽1組「410」原因曝光 網友哀嚎比發票還難中）
第二周：10/19抽籤、10/22開始領券
第三周：10/26抽籤、10/29開始領券
第四周：11/02抽籤、11/05開始領券
二、國旅券使用期限
開始日期：2021年（民國110年）11月1日（一）
截止日期：2022年（民國111年）4月30日（六）23時59分為止，逾期失效。
三、如何領取國旅券
1. 中籤者可於「國旅券平台」輸入自身「手機號碼」+「身分證」或「居留證」末4碼進行登入。
2. 登入後，即可領取國旅券QR Code代碼。
四、如何使用國旅券
可以選擇「實體店家現場消費抵用」或「線上商家消費結帳」。
實體店家消費：前往適用店家臨櫃結帳時，出示QR Code，並告知店家中籤者的「身分證、居留證末四碼」，即可掃描抵用及支付差額。
同時，針對不會使用手機的民眾，也可直接告訴業者「國旅券票號」和中籤者的「身分證、居留證末四碼」。
線上商家消費：按照各商家平台的結帳指引，輸入「國旅券票號代碼」和「身分證、居留證末四碼」後，即可抵用。
五、國旅券使用注意事項
1. 折抵限一次使用、不找零。
2. 可以「非中籤者本人」使用，結帳前只要出示「國旅券QR Code」，再輸入「中籤者身分證、居留證末四碼」即可。
3. 單筆消費可以一次抵用「多張國旅券」。
4. 適用於交通部觀光局合作之旅行業、旅宿業、觀光遊樂業及領有溫泉標章之業者，目前全台可使用店家數約4000家，還在陸續新增中。
六、第一波若沒抽中，是否還有機會？
有。觀光局曾提醒民眾，越早登記可參與的抽籤次數越多。民眾若於10月8日以前完成登記，能夠有4次抽籤機會。
至於還沒登記的民眾，只要符合領取振興五倍券資格者，即日起也可前往「五倍券共通平台」，於加碼券勾選「國旅券」，且最遲需於10月29日完成登記，才可趕上11月2日上午的最後一次抽籤。
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