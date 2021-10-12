五倍券官網現簡體字 立委轟委外狂出包

針對五倍券官網原始碼驚見簡體字，行政院長蘇貞昌回應表示，「有瑕疵就會更正」，民眾黨立委高虹安、國民黨立委萬美玲等又質疑，過去一段時間不只是疫苗預約接種平台狂當機，七千多名學生的學習檔案遺失、外交部國慶影片等問題都顯見政府外包品質不佳，質疑為何相關預算還是年年攀升。

廠商都同一家

對於網友發現五倍券官網的原始碼中帶有簡體字，經濟部11日緊急發布新聞稿道歉，並指出五倍券官網是由「關貿」網路公司負責開發管理，並未外包給中國廠商。但高虹安指出，除本次五倍券官網外，疫苗預約接種平台、口罩實名制等多項疫情相關的政府標案也都只找「關貿」議價。她質疑，「難道台灣只有一間網路公司嗎？」

對此，衛福部長陳時中回應表示，過去衛福部曾與關貿多次合作，「有信任基礎」，因此選擇關貿。但高虹安怒批，政府標案只要得到衛福部、甚至是陳時中一人的信任就能得標，令人無法接受，且相關標案多以「限制性招標」、「緊急採購」的方式進行，但實質上「除了口罩實名制之外，其他都不是緊急危難啊！」

不適用緊急採購

高虹安解釋，近期的案子如五倍券、藝文振興、實聯制等都明顯不是緊急危難事件，不應適用於緊急採購，在疫苗預約接種平台部分，政府在二月就宣布簽約、採購疫苗，在六月才發現地方與中央、疾管署與健保平台整合有問題，「明顯是衛福部規劃錯誤，不是緊急危難！」

關於七千多位學生學習歷程檔案遺失的部分，萬美玲則痛批，學習歷程是高中升大學重要備審參考資料，「這件事非常嚴重，院長應該要重視」，認為已造成學生、教師與家長對政府的不信任，但教育部提出的補救方案卻是拿人民納稅錢給教師、再讓老師協助孩子，「結果還是要孩子進來重新做，這不是補救措施」，並追問相關咎責。

委外契約無處分？

教育部長潘文忠回應，目前已經知道當初「手滑的工程師」是誰，但因為是委外辦理、與暨南大學簽署的是行政協議書；蘇貞昌補充表示，雖然契約中「沒有處分」，但仍能從採購法進行究責。

萬美玲進一步批評，政府委外標案出包連連、無法透過契約咎責，相關費用為何卻年年增加？蘇貞昌說，其中有專業與分擔的部分，在學習歷程檔案遺失上，也會要求教育部對相關廠商咎責。

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