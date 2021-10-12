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持三倍券當五倍券用？店家沒仔細看竟收了過期三倍券

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為過期的三倍券外觀。報系資料照
圖為過期的三倍券外觀。報系資料照

五倍券開放消費後，有網友在《信義區三兩事》臉書社群上發文，提醒大家過期的三倍券外觀與五倍券的外觀，乍看之下還真的分不太出來，有店家就遇上客人持過期的三倍券，假裝成五倍券消費情形。他呼籲店家在收取五倍券時務必睜大眼睛看清楚。

該名網友貼出兩張都是兩百元面額的振興消費券，上方為早在去年12月31日就已截止的三倍券，下方則是剛開始使用的五倍券，因為同樣是以淺綠色印刷，且排版相似，除了中央圖示明顯不同之外，乍看之下還真的很像。

擷自《信義區三兩事》臉書社群。
擷自《信義區三兩事》臉書社群。

「中華民國振興三倍券」中間的圖案為台灣圖樣，「中華民國振興五倍券」的中央圖樣則是鷹，並且兩者在使用期限、消費規定上的排版位置都不同。但店家若忙碌而疏於留意，還是有可能會誤收三倍券，讓想持過期三倍券消費的民眾成功矇騙；原PO說：「長太像了～這是我消費的店家收到的，希望大家睜大～～～眼睛看，祝大家生意興隆」。

該文曝光後，網友留言表示：「謝謝你提醒大家」、「有人搞不好上次沒花掉，這次會拿出來魚目混珠」，覺得還在持三倍券消費的民眾真是惡劣，但也有人認為，搞不好還在用三倍券的人「不是故意的，可能是老人家沒注意」，還有人說，上次也是綁數位，還好有看到這篇，終於知道紙本三倍券長這樣，也有人稱「其實這都是收藏品呢」。

圖為五倍券外觀。報系資料照
圖為五倍券外觀。報系資料照

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