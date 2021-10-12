颱風擾局 郵局紙本五倍券有1.15萬人要重新預約

郵局紙本五倍券今天起正式開放領取，儘管是颱風天，北部一早風大雨大，但仍有不少民眾一早就到郵局領券，笑稱希望早點領好，也算是完成一件事情。家住基隆暖暖的蕭小姐，一早六點十分就搭車到台北，七點就抵達北門郵局，打算來領券。

蕭小姐說，自己不太會操作電腦，不小心選到台北的郵局，也順便幫家人代領，已想好要拿五倍券去買電器，剛好自己很想要換冰箱。

實際上，為了避免群聚，郵局今天採預約分流機制，採每半個小時預約一梯次。根據中華郵政統計，今天預約份數超過175萬份。

台北郵局發言人江慶星表示，郵局雖然八點半才開始領券，不過今天提早8點15分就開門，讓領券的民眾可以提早休息。以台北郵局168個支局為例，今天預約總數為5萬3879份，其中預約最多的郵局為北門郵局994份，其次是北投郵局908份、木柵郵局904份、台北金南郵局857份、內湖郵局823份。

江慶星表示，為了服務民眾，中華郵政事先做了很多規劃、動員，今天也動員了很多志工、行政人員協助，平均大概20至30秒就可以完成領券：且中華郵政有三個特色「聽話、耐操、不抱怨」，以情期間無論是去年的酒精、口罩、三倍券配送，還是到今年的五被券，都是擔當重任。

江慶星也提到，今天第一天預約領券的民眾最多，以台北郵局為例，預約份數就近5萬4千份，但我們配了5萬6千份的五被券，券源充足，所以對於行動不便者、行動不便長者沒有預約就跑來領券的話者，已授權各分局經理權益辦理，盡量不要讓顧客白跑一趟；若沒有準時來領的民眾，就像醫院掛號跳號來處理。

此外，輕颱圓規外圍環流挾帶強勁雨勢，花蓮縣、金門、馬祖、桃園復興鄉今天停班停課，郵局也連帶沒有營業。對此，中華郵政表示，受到花蓮縣停班停課影響，今天確定花蓮有9千人要重新預約；金馬、復興鄉，則有2500人要重新預約。 郵局紙本五倍券今天起正式開放領取，儘管是颱風天，北部一早風大雨大，但仍有不少民眾一早就到郵局領券。記者邱瓊玉／攝影

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