快訊

新加坡「機器戰警Xavier」的未來警世預言？

快把握！千元國旅券10時30分開始抽籤 中籤率21%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

颱風擾局 郵局紙本五倍券有1.15萬人要重新預約

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
家住基隆暖暖的蕭小姐，一早六點十分就搭車到台北，七點就抵達北門郵局，開心領券。記者邱瓊玉／攝影
家住基隆暖暖的蕭小姐，一早六點十分就搭車到台北，七點就抵達北門郵局，開心領券。記者邱瓊玉／攝影

郵局紙本五倍券今天起正式開放領取，儘管是颱風天，北部一早風大雨大，但仍有不少民眾一早就到郵局領券，笑稱希望早點領好，也算是完成一件事情。家住基隆暖暖的蕭小姐，一早六點十分就搭車到台北，七點就抵達北門郵局，打算來領券。

蕭小姐說，自己不太會操作電腦，不小心選到台北的郵局，也順便幫家人代領，已想好要拿五倍券去買電器，剛好自己很想要換冰箱。

實際上，為了避免群聚，郵局今天採預約分流機制，採每半個小時預約一梯次。根據中華郵政統計，今天預約份數超過175萬份。

台北郵局發言人江慶星表示，郵局雖然八點半才開始領券，不過今天提早8點15分就開門，讓領券的民眾可以提早休息。以台北郵局168個支局為例，今天預約總數為5萬3879份，其中預約最多的郵局為北門郵局994份，其次是北投郵局908份、木柵郵局904份、台北金南郵局857份、內湖郵局823份。

江慶星表示，為了服務民眾，中華郵政事先做了很多規劃、動員，今天也動員了很多志工、行政人員協助，平均大概20至30秒就可以完成領券：且中華郵政有三個特色「聽話、耐操、不抱怨」，以情期間無論是去年的酒精、口罩、三倍券配送，還是到今年的五被券，都是擔當重任。

江慶星也提到，今天第一天預約領券的民眾最多，以台北郵局為例，預約份數就近5萬4千份，但我們配了5萬6千份的五被券，券源充足，所以對於行動不便者、行動不便長者沒有預約就跑來領券的話者，已授權各分局經理權益辦理，盡量不要讓顧客白跑一趟；若沒有準時來領的民眾，就像醫院掛號跳號來處理。

此外，輕颱圓規外圍環流挾帶強勁雨勢，花蓮縣、金門、馬祖、桃園復興鄉今天停班停課，郵局也連帶沒有營業。對此，中華郵政表示，受到花蓮縣停班停課影響，今天確定花蓮有9千人要重新預約；金馬、復興鄉，則有2500人要重新預約。

郵局紙本五倍券今天起正式開放領取，儘管是颱風天，北部一早風大雨大，但仍有不少民眾一早就到郵局領券。記者邱瓊玉／攝影
郵局紙本五倍券今天起正式開放領取，儘管是颱風天，北部一早風大雨大，但仍有不少民眾一早就到郵局領券。記者邱瓊玉／攝影

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券

延伸閱讀

影／郵局五倍券開跑 風雨影響人潮不如預期

郵局今起發五倍券實體券 記者實測5分鐘領到

五倍券少1000元！ 她領券「漏掉這步驟」沒得救：只能自己吞

郵局領5倍券強碰圓規颱風 中華郵政：若停班須重新預約

相關新聞

快把握！千元國旅券10時30分開始抽籤 中籤率21％

八大部會配合行政院發行五倍券，祭出8種加碼振興券。今天上午10時30分由最受歡迎的國旅券率先登場，共240萬份，面額10...

郵局今起發五倍券實體券 記者實測5分鐘領到

郵局今天早上開始發放五倍券實體券，台中豐原今天早上下雨，豐原三民路郵局今天早上還沒開門就有人排隊等，記者實測，從排隊確認...

五倍券來了 觀光餐飲笑了

振興五倍券來了，全台觀光餐飲業樂透。雙十連假、國慶煙火秀，加上五倍券刺激下，帶旺不少飯店的業績，其中，高雄國賓、高雄漢來...

颱風擾局 郵局紙本五倍券有1.15萬人要重新預約

郵局紙本五倍券今天起正式開放領取，儘管是颱風天，北部一早風大雨大，但仍有不少民眾一早就到郵局領券，笑稱希望早點領好，也算...

影／郵局五倍券開跑 風雨影響人潮不如預期

郵局實體五倍券今天開放領取，但受圓規颱風影響，北部地區仍有間歇性風雨，領券人潮不如預期，因此領券流程順暢，北門郵局民眾完...

五倍券原始碼出現簡體字 蘇貞昌：有瑕疵就做到更好

網友發現振興五倍券官網原始碼出現簡體字，並點名政委唐鳳「踹共」。經濟部昨天回應官網是關貿網路公司負責開發管理，並非唐鳳操...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。