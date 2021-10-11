五倍券少1000元！ 她領券「漏掉這步驟」沒得救：只能自己吞

紙本五倍券8日開放領用，但民眾開心領券之餘，得先好好檢查一番，確認無誤再正式簽收，以免發生烏龍。一名女網友就在領完券回家後，才發現自己拿到的五倍券竟少了一張1000元，雖然連信封都未拆開，卻因為當下沒有檢查，客服人員告知無法退回，只能自行吸收。

原PO在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」發文表示，她在9日去超商領取五倍券，當時她沒特別確認就簽名領走，回家後看見有新聞報導民眾的五倍券有缺漏，她才於隔日趕緊檢查，沒想到都還未拆封，就從信封的透明欄看見少了一張1000元。

原PO的五倍券信封未拆開就可看見少了一張1000元。圖擷自 facebook

事發後，原PO先至原超商詢問解決方式，確認確實有少後，她撥打紓困振興專線1988處理，但對方卻僅回應「最近這樣的問題很多」，並表示當下就要拆開檢查，否則只要是離開後才發現狀況，基本上一律無法退回更換。

原PO表示，先前有位婦人同樣券數有少，卻因拆開檢查而不能更換，就算當下有發現，她也不敢隨意打開信封。文末，她強調雖然整件事起因於自己太過粗心，還是希望能有解決管道，否則聯絡政府單位卻被告知只能「自認倒楣」，讓她實在相當無奈，直呼「如果只少200也就算了，但少的是1000呀」。

貼文曝光後，大多網友都認為原PO確實應該「當下確認」，紛紛回應「本來就該當下清點」、「簽名就當確認了，沒什麼好說的」、「簽名就是確認無誤，只能自己吞了」、「店員都會提醒一張一張點清楚，不然設計那個窗口是要幹嘛的」、「雖然想同情，但離櫃就是妳自己的問題」、「店員當下不是都會帶妳確認一下嗎，怎麼不謹慎一點」、「我領的時候，店員都有跟我對過，雙方確定無誤才讓我簽名」。

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