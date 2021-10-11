快訊

全台10月12日停班停課一覽 花蓮宣布明天停班課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五倍券少1000元！ 她領券「漏掉這步驟」沒得救：只能自己吞

聯合新聞網 / 綜合報導
紙本五倍券開放領用，民眾簽收前應仔細檢查。示意圖。記者游明煌／攝影
紙本五倍券開放領用，民眾簽收前應仔細檢查。示意圖。記者游明煌／攝影

紙本五倍券8日開放領用，但民眾開心領券之餘，得先好好檢查一番，確認無誤再正式簽收，以免發生烏龍。一名女網友就在領完券回家後，才發現自己拿到的五倍券竟少了一張1000元，雖然連信封都未拆開，卻因為當下沒有檢查，客服人員告知無法退回，只能自行吸收。

原PO在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」發文表示，她在9日去超商領取五倍券，當時她沒特別確認就簽名領走，回家後看見有新聞報導民眾的五倍券有缺漏，她才於隔日趕緊檢查，沒想到都還未拆封，就從信封的透明欄看見少了一張1000元。

原PO的五倍券信封未拆開就可看見少了一張1000元。圖擷自facebook
原PO的五倍券信封未拆開就可看見少了一張1000元。圖擷自facebook

事發後，原PO先至原超商詢問解決方式，確認確實有少後，她撥打紓困振興專線1988處理，但對方卻僅回應「最近這樣的問題很多」，並表示當下就要拆開檢查，否則只要是離開後才發現狀況，基本上一律無法退回更換。

原PO表示，先前有位婦人同樣券數有少，卻因拆開檢查而不能更換，就算當下有發現，她也不敢隨意打開信封。文末，她強調雖然整件事起因於自己太過粗心，還是希望能有解決管道，否則聯絡政府單位卻被告知只能「自認倒楣」，讓她實在相當無奈，直呼「如果只少200也就算了，但少的是1000呀」。

貼文曝光後，大多網友都認為原PO確實應該「當下確認」，紛紛回應「本來就該當下清點」、「簽名就當確認了，沒什麼好說的」、「簽名就是確認無誤，只能自己吞了」、「店員都會提醒一張一張點清楚，不然設計那個窗口是要幹嘛的」、「雖然想同情，但離櫃就是妳自己的問題」、「店員當下不是都會帶妳確認一下嗎，怎麼不謹慎一點」、「我領的時候，店員都有跟我對過，雙方確定無誤才讓我簽名」。

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券

延伸閱讀

他領好食券到餐廳大吃一頓 吃飽驚覺菜單1附註傻眼了

他為好食券綁數位五倍券 怒超多優惠僅限紙本：根本難用

情侶慶生他拿「五倍券」付錢 女友突發怒走人網友戰爆

客人怨領不到五倍券！ 店員揭「被領光」真相：拜託別兇了

相關新聞

五倍券少1000元！ 她領券「漏掉這步驟」沒得救：只能自己吞

紙本五倍券8日開放領用，但民眾開心領券之餘，得先好好檢查一番，確認無誤再正式簽收，以免發生烏龍。一名女網友就在領完券回家後，才發現自己拿到的五倍券竟少了一張1000元，雖然連信封都未拆開，卻因為當下沒有檢查，客服人員告知無法退回，只能自行吸收。

新北加倍券限定3選1又難用 經發局發聲明解釋

在新北市推出31萬份新北加倍券後，除頻頻遭質疑數量不夠外，3種方案還只能選其中1種參加抽獎，且不能用於百貨、連鎖超市，經...

客人怨領不到五倍券！ 店員揭「被領光」真相：拜託別兇了

紙本五倍券上周正式開放領用，卻傳出有人去了超商準備領券，才發現當日庫存已被領完，引起不少民怨。對此，有超商店員就分享五倍券「無法一次進足所有預訂量」的原因，並透露身為發放五倍券員工所承擔的身心壓力，引發關注。

近835萬人已領紙本五倍券 數位綁定衝404萬人

經濟部統計，截至今晚9時，已有404萬人採數位綁定五倍券，另有近835萬人已領取紙本五倍券；部會加碼券則以交通部國旅券最...

台南超商領五倍券 遭系統卡關

台南市林姓女子9日到全家超商領取五倍券，操作機台卻顯示她的五倍券已在8日被領走，確定自己的健保卡與領券序號都未被盜，不理...

五倍券官網原始碼出現簡體字 經濟部表歉意：確實不妥

有網友五倍券官網的原始碼竟然出現簡體字，更大酸政委唐鳳是抄襲源代碼，也質疑是否外包給大陸，要求唐鳳「踹共」。對此經濟部回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。