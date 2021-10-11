客人怨領不到五倍券！ 店員揭「被領光」真相：拜託別兇了

紙本五倍券上周正式開放領用，卻傳出有人去了超商準備領券，才發現當日庫存已被領完，引起不少民怨。對此，有超商店員就分享五倍券「無法一次進足所有預訂量」的原因，並透露身為發放五倍券員工所承擔的身心壓力，引發關注。

原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，剛開放領券的幾天，很多人都在抱怨領不到，其實原因就是當日政府的配量被領光了，不過，她認為民眾根本無需著急，其實只要多等一天就會再進貨，並有些無奈地強調「五倍券的使用效期不是只有一個禮拜，也不是限定三天內一定要領」。

她接著指出，各家超商基本上不會一次把量進完，是因為超商的金庫不夠大，「一層一層的金庫在保護大家的振興券，政府配量多少我們就是收多少」。此外她更透露，自從開放領券後，從早上9時到晚上22時，都得有位店員扮演「定海神針」，整天負責和每位客人核對五倍券內容，並得確認庫存數無誤才敢讓別人接手，否則一有錯誤，就是從少5000元、10000元起跳。

原PO強調，其實很多員工都是以顧客優先，到現在都還沒領自己的券，希望民眾就算領不到券，也不要因此對店員生氣，畢竟政府配量領完，真的不是店員的錯。她最後也透露，自己這兩天下班核對庫存數不對，沒查出原因前，回家後也難以入睡。

貼文曝光後，網友紛紛表示「謝謝你們，真的辛苦了」、「大家真的要少一點抱怨，多給店員一些體諒，不要再亂生氣了」、「沒什麼好抱怨的，晚幾天沒差啦」、「當超商是銀行嗎，要領就耐心領」；還有許多人關心「真的很辛苦，一直重複同樣的話」、「發券的人這幾天喉嚨肯定很不舒服，每一份都要跟客人確定一次」，原PO則苦笑回應「我已經啞了，喉糖隨時準備」。

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