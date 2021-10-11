快訊

長者怒！北市莫德納「開放不到1小時」預約秒殺 市府說話了

台南轎車失控衝出道路「砸民宅屋頂」 4受困有1輕傷

客人怨領不到五倍券！ 店員揭「被領光」真相：拜託別兇了

聯合新聞網 / 綜合報導
紙本五倍券開放領取前幾日，許多超商排滿人潮，傳出不少民眾因前往領券卻被告知「今天已被領完」而感到不滿。示意圖，與新聞個案無關。記者李成蔭／攝影
紙本五倍券開放領取前幾日，許多超商排滿人潮，傳出不少民眾因前往領券卻被告知「今天已被領完」而感到不滿。示意圖，與新聞個案無關。記者李成蔭／攝影

紙本五倍券上周正式開放領用，卻傳出有人去了超商準備領券，才發現當日庫存已被領完，引起不少民怨。對此，有超商店員就分享五倍券「無法一次進足所有預訂量」的原因，並透露身為發放五倍券員工所承擔的身心壓力，引發關注。

原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，剛開放領券的幾天，很多人都在抱怨領不到，其實原因就是當日政府的配量被領光了，不過，她認為民眾根本無需著急，其實只要多等一天就會再進貨，並有些無奈地強調「五倍券的使用效期不是只有一個禮拜，也不是限定三天內一定要領」。

她接著指出，各家超商基本上不會一次把量進完，是因為超商的金庫不夠大，「一層一層的金庫在保護大家的振興券，政府配量多少我們就是收多少」。此外她更透露，自從開放領券後，從早上9時到晚上22時，都得有位店員扮演「定海神針」，整天負責和每位客人核對五倍券內容，並得確認庫存數無誤才敢讓別人接手，否則一有錯誤，就是從少5000元、10000元起跳。

原PO強調，其實很多員工都是以顧客優先，到現在都還沒領自己的券，希望民眾就算領不到券，也不要因此對店員生氣，畢竟政府配量領完，真的不是店員的錯。她最後也透露，自己這兩天下班核對庫存數不對，沒查出原因前，回家後也難以入睡。

貼文曝光後，網友紛紛表示「謝謝你們，真的辛苦了」、「大家真的要少一點抱怨，多給店員一些體諒，不要再亂生氣了」、「沒什麼好抱怨的，晚幾天沒差啦」、「當超商是銀行嗎，要領就耐心領」；還有許多人關心「真的很辛苦，一直重複同樣的話」、「發券的人這幾天喉嚨肯定很不舒服，每一份都要跟客人確定一次」，原PO則苦笑回應「我已經啞了，喉糖隨時準備」。

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券

延伸閱讀

她到全聯用五倍券消費遭拒超納悶 內行人曝正確用法

他為好食券綁數位五倍券 怒超多優惠僅限紙本：根本難用

情侶慶生他拿「五倍券」付錢 女友突發怒走人網友戰爆

他領好食券到餐廳大吃一頓 吃飽驚覺菜單1附註傻眼了

相關新聞

新北加倍券限定3選1又難用 經發局發聲明解釋

在新北市推出31萬份新北加倍券後，除頻頻遭質疑數量不夠外，3種方案還只能選其中1種參加抽獎，且不能用於百貨、連鎖超市，經...

客人怨領不到五倍券！ 店員揭「被領光」真相：拜託別兇了

紙本五倍券上周正式開放領用，卻傳出有人去了超商準備領券，才發現當日庫存已被領完，引起不少民怨。對此，有超商店員就分享五倍券「無法一次進足所有預訂量」的原因，並透露身為發放五倍券員工所承擔的身心壓力，引發關注。

近835萬人已領紙本五倍券 數位綁定衝404萬人

經濟部統計，截至今晚9時，已有404萬人採數位綁定五倍券，另有近835萬人已領取紙本五倍券；部會加碼券則以交通部國旅券最...

台南超商領五倍券 遭系統卡關

台南市林姓女子9日到全家超商領取五倍券，操作機台卻顯示她的五倍券已在8日被領走，確定自己的健保卡與領券序號都未被盜，不理...

五倍券官網原始碼出現簡體字 經濟部表歉意：確實不妥

有網友五倍券官網的原始碼竟然出現簡體字，更大酸政委唐鳳是抄襲源代碼，也質疑是否外包給大陸，要求唐鳳「踹共」。對此經濟部回...

蘇貞昌說收購五倍券違法 王鴻薇嗆人民真正需要是現金

行政院振興5倍券已經開始領取，不過陸續傳出有民眾以較低價格收購，台北市議員王鴻薇今天在臉書質疑，行政院長蘇貞昌氣急敗壞喊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。