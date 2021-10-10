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她到全聯用五倍券消費遭拒超納悶 內行人曝正確用法

聯合新聞網 / 綜合報導
今年數位五倍券增加「數位標章」的功能。圖／聯合報系資料照
今年數位五倍券增加「數位標章」的功能。圖／聯合報系資料照

振興五倍券分為數位和紙本兩種，數位已從9月22日開始綁定，而紙本也於9月25日開始預訂，10月8日開放第一梯次領取，但有一名女網友PO文表示自己是使用數位綁定五倍券，結果去全聯卻無法使用，讓她覺得很納悶，只好上網求助鄉民們，就有內行人透露正確用法。

原PO在臉書「全聯消費經驗老實說」表示，自己是使用中信卡，五倍券推出後她選擇數位綁定信用卡，結果昨（9）日她去全聯買東西，沒想到卻被店員告知不能使用，讓她相當疑惑，於是上網詢問「請問全聯不能使用數位五倍券消費嗎？」

貼文引起眾人熱議，「實在太複雜，又出現數位標章，是要叫長輩們怎麼消費，連我都快搞不清楚了」、「好複雜…我是紙本」、「怎麼可能五倍券不收？不可能吧！把財神往外推」、「可以啊，我綁定台灣pay，可以結帳」、「數位、紙本皆可使用，但是好像不能『儲值』到福利卡內」、「不是合作銀行要綁台灣pay」。

內行的網友則教原PO正確的用法，「綁信用卡最單純，直接刷卡付款即可，不要出示什麼標章，店員還以為妳要幹嘛」、「直接刷就好了，不用跟店員說什麼五倍券，會自動累積，不用另外按什麼按鈕」、「全聯有限制刷卡的銀行，如果該銀行可在全聯刷就不需說五倍券，信用卡公司會自己扣除」、「可以，只是不認數位標章，妳就是當作一般刷卡消費這樣，銀行端還是會給妳補足花掉的那5K」、「說是數位五倍券，其實就只是刷中信信用卡而已，妳講數位五倍，店員可能會搞不懂」。

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券

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