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500元好食券適用店家名單出爐啦！ 神人馬上做好地圖輕鬆查

聯合新聞網 / 綜合報導
經濟部公布好食券適用店家，包含王品、欣葉、必勝客、拿坡里都可使用。 聯合報系資料照
經濟部公布好食券適用店家，包含王品、欣葉、必勝客、拿坡里都可使用。 聯合報系資料照

振興五倍券在今（8日）開放領取，經濟部長王美花昨（7日）宣布，只要在29日前完成數位綁定五倍券的民眾，通通都可以拿到500元好食券。好食券可用的連鎖餐飲業包含王品、欣葉、必勝客、拿坡里。地圖達人江明宗也自製了一張「好食券地圖」，讓民眾方便依縣市選取好食券適用店家。

如何領到好食券？

在10月29日以前完成數位綁定，就可以領到500元好食券。還可以參與抽獎活動，獎品有3台Gogoro Eeyo 1極輕量智慧電動單車、以及多項住宿券，預計會在11月5日下午抽出大獎。

好食券使用時間

使用時間：110年10月8日至111年4月30日

好食券支付方式

結帳時將依照民眾綁定數位五倍券之支付方式，進行交易，再由系統後台判定抵扣好食券之額度，於下期帳單進行回饋。每月回饋1次，每人回饋累積上限為500元。

結帳時無須選擇使用好食券，後臺系統會自動判別，金流系統會自動依以下順序認列消費：i原券(認列使用消費1,000元)→地方創生券(認列使用消費500元)→好食券(認列使用消費(500元)→五倍券(認列使用消費5000元)，並進行相對應的回饋認列。

適用店家

適用類別為餐飲、糕餅、夜市小吃與市場攤販。經濟部公布好食券的適用店家，連鎖餐飲有：鬍鬚張、肯德雞、必勝客、拿坡里、三商巧福、漢堡王、王品、欣葉、麥味登、八月堂等等。民眾也可上好食券官網，用各縣市分區查詢「好食優惠」店家有哪些。

好食券地圖

製圖達人江明宗製作了一張「好食券地圖」，民眾只要進入網站後，選取地圖上所在的縣市，適用好食券的店家就會出現「圓點」，還會列出店名、地址。右邊功能選項還可以搜尋支援「台灣 Pay」、「LINE Pay」的店家。不過，因為這次資訊量較大，適用店家會陸續補上。

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