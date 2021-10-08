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他到這裡領五倍券2分鐘完成 內行人教更快密技「免排隊」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友到全聯領券，2分鐘就快速領到了。 圖／翻攝自PTT
一名網友到全聯領券，2分鐘就快速領到了。 圖／翻攝自PTT

紙本五倍券今（8）日開始領券，民眾早上9點開始就可以到各大超商、超市、藥妝店領取，一大早就有不少人在超商機台前排隊等候，也一度造成系統「卡卡」。就有網友在PTT好奇有誰開放領取的時間一到，很快就拿到手了，有人就透露自己到全聯2分鐘就領到了，還有人建議用超商APP，就可以不用在機台前排隊。

根據以往的經驗，活動第一天都會出現排隊人潮，這次也不例外，今早9點不到，許多超商機台前就有不少人湧入排隊，想趕快領券花費，一開始時機台還算順利，但隨著民眾越來越多，系統也開始大塞車，還有人操作了3、4次，等了大約半小時才領到券。

一名網友就在PTT詢問「9點了，有誰領到了？」他想知道9點開放領取時間一到，有誰立刻就領到券了，「排第一個領券的有好好排隊嗎？已經開始用券了嗎？長什麼樣子？」

貼文引起引起不少熱議，「是有這麼急第一天就要領到嗎？」、「這麼急不會用數位？」、「都不用上班喔？」、「剛剛去一趟7-11領包裹 裡面大概有超過20位在ibon排隊…幾乎年紀偏大」、「預約排一次，領券還要排一次」、「早就綁數位花光了，誰還在領紙本，愛嫌又不綁數位，笑死」。

還有一名網友發文表示，自己去完全不擠人的全聯拿券超快的，大概2分鐘就領到了，讓他搞不懂那些擠在超商花時間排隊的人在幹什麼。

如果不想排隊使用機台領券的話，有網友就透露可以下載超商的APP，輸入序號和身分證就可以直接到櫃台領取，「便利商店APP直接可以下條碼去櫃檯領」、「用全家的APP領到了」、「幹嘛排機台，坐著吹冷氣用APP試，不香嗎？」、「這篇救我脫離一堆大媽苦海，用APP輸入序號領3份出來了」、「我剛也領完了，直接7-11 APP按一按去櫃檯，5分鐘搞定」。

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券

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