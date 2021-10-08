整理包／超商不是24小時可領！ 紙本五倍券領取時間、方式看過來

全民引頸期盼的紙本五倍券今(8)日開放第一梯次領取，時間至10月21日。根據經濟部統計，紙本預定人數逾1193萬人，之前在四大超商或五倍券官網完成登記的民眾，從今天起，已預約領取五倍券的民眾可以前往原預訂超商或者指定通路領用，聯合新聞網有相關整理。

超商預約領取五倍券流程圖。圖/經濟部提供

●超商 【領券方式】 1.收到簡訊通知或至官網查詢 2.超商事務機插入健保卡或輸入領券序號 3.列印小白單 4.持小白單及健保卡領取及簽收 【領券時間】 第一梯次：10月8日~10月21日(需在9月25日~10月1日先預訂) 第二梯次：11月8日~11月21日(需在10月25日~10月31日先預訂) 上午9時至晚上10時 【特別注意】超商領券只能在原本預定的門市領取，無法跨店

官網預約領取五倍券流程圖。圖/經濟部提供

●超市、藥妝店 【領券方式】 1.帶著領券序號、身分證正本到預定的門市 2.門市櫃台確認後即可簽收領券 【領券時間】 第一梯次：10月8日~10月21日(需在9月25日~10月1日先預訂) 第二梯次：11月8日~11月21日(需在10月25日~10月31日先預訂) 上午9時至晚上10時

經濟部特別提醒民眾，若逾期未領，可重新選擇數位綁定，或改到郵局預約領取，10月4日起郵局已開放預約，10月12日起可預約領取。

全國郵局預約領取五倍券流程圖。圖/經濟部提供

●郵局 【先行預約】 1.先至郵局網站預約 2.選擇郵局服務據點 3.選擇日期時段塡入預約數量、身分證號、手機號碼，確認預約成功 也可電話預約，去電0800-700-199 【領券方式】 1.到郵局 2.攜帶健保卡或身分證明文件 3.資格確認，領券簽收 4.領取紙本五倍券 【領券時間】 10月12日起依預約時段開放領取 (10月4日起郵局官網)已開放預約

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