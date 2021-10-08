整理包／超商不是24小時可領！ 紙本五倍券領取時間、方式看過來
全民引頸期盼的紙本五倍券今(8)日開放第一梯次領取，時間至10月21日。根據經濟部統計，紙本預定人數逾1193萬人，之前在四大超商或五倍券官網完成登記的民眾，從今天起，已預約領取五倍券的民眾可以前往原預訂超商或者指定通路領用，聯合新聞網有相關整理。
●超商
【領券方式】
1.收到簡訊通知或至官網查詢
2.超商事務機插入健保卡或輸入領券序號
3.列印小白單
4.持小白單及健保卡領取及簽收
【領券時間】
第一梯次：10月8日~10月21日(需在9月25日~10月1日先預訂)
第二梯次：11月8日~11月21日(需在10月25日~10月31日先預訂)
上午9時至晚上10時
【特別注意】超商領券只能在原本預定的門市領取，無法跨店
●超市、藥妝店
【領券方式】
1.帶著領券序號、身分證正本到預定的門市
2.門市櫃台確認後即可簽收領券
【領券時間】
第一梯次：10月8日~10月21日(需在9月25日~10月1日先預訂)
第二梯次：11月8日~11月21日(需在10月25日~10月31日先預訂)
上午9時至晚上10時
經濟部特別提醒民眾，若逾期未領，可重新選擇數位綁定，或改到郵局預約領取，10月4日起郵局已開放預約，10月12日起可預約領取。
●郵局
【先行預約】
1.先至郵局網站預約
2.選擇郵局服務據點
3.選擇日期時段塡入預約數量、身分證號、手機號碼，確認預約成功
也可電話預約，去電0800-700-199
【領券方式】
1.到郵局
2.攜帶健保卡或身分證明文件
3.資格確認，領券簽收
4.領取紙本五倍券
【領券時間】
10月12日起依預約時段開放領取
(10月4日起郵局官網)已開放預約
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