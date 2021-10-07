搶花數位五倍券先懂「數位標章」是啥 怎麼領、怎麼用一次看

振興五倍券10月8日正式開放使用！近400萬名綁定數位券的民眾要開始使用消費，只要先上五倍券官網取得「數位標章」，並出示讓店家確認，輕鬆完成兩步驟就能和紙本券一樣進行消費並享受店家優惠。「數位標章」除了能提供店家識別消費者的綁定狀態及是否還有餘額，也讓消費者在出示證明時可以更加便利。

去年三倍券推出時，有部分商家反應無法識別民眾是否使用數位三倍券，因此設下「優惠僅限持有紙本券者使用」的門檻，最終統計約有2150萬人、約92%領取實體三倍券，反觀數位僅有181萬人、約8%綁定，原本計畫藉此提升國內非現金支付的目的宣告失敗。

為了解決優惠不同步的問題，今年數位五倍券增加「數位標章」的功能，提供店家識別消費者的綁定狀態及是否還有餘額，也讓消費者在出示證明時可以更加便利，並享受數位優惠。五倍券數位標章是什麼？我該怎麼領取？帶您一次了解。

數位標章是什麼？

1.讓店家即時確認顧客綁定數位五倍券的工具及滿額狀態，作為店家行銷與加碼之輔助工具

2.數位標章非付款的工具，民眾結帳仍須以所綁定之數位支付工具規定之載具及方式進行付款

3.每位數位綁定民眾均擁有一組專屬優惠序號，數位標章可同時提供QRcode、優惠代碼、一維條碼等形式，店家可依行銷作法及判讀的工具（手機照相功能或POS掃碼）自行運用

民眾於信用卡發卡銀行、電子支付、電子票證等數位綁定成功後，會出現靜態數位標章畫面。圖／經濟部提供

民眾該怎麼領「數位標章」？只需簡單3步驟

▶綁定信用卡或電子票證者：

1.進入振興五倍券官網，點選主選項的數位標章

2.有分成「店家」及「民眾」，點選「民眾」進入下個頁面

3.身分認證需輸入身分證字號／統一證號、手機號碼，完成後就會出現數位標章

▶行動支付：

行動支付業者APP屆時將連結五倍券官網的數位標章頁面，民眾可直接前往登錄和綁定，之後店家直接進行有數位標章的掃碼即可

該如何使用「數位標章」？

▶實體店家消費：

1.進入振興五倍券官網，或原先綁定的銀行／電子票證官網

2.輸入身分證字號／統一證號、手機號碼，取得後向店家出示數位標章

3.民眾也可透過QR Code掃描，確認個人綁定資訊、剩餘額度

▶網路電商消費：

1.進入振興五倍券官網，或原先綁定的銀行／電子票證官網

2.輸入身分證字號／統一證號、手機號碼，取得數位標章

3.將「優惠代碼」輸入至結帳頁面裡的優惠代碼欄位，即可下單購物