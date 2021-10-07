櫃台堆滿紙本五倍券！超商店員「數到手軟」：一早處理好幾億

五倍券將於明（8）日正式領取使用，許多民眾都相當期待，準備前往購物血拼，商家業者們更是蓄勢待發，期待能迎來一波「報復性消費」。而有網友就發現，各家超商已經陸續開始整理紙本券，讓他忍不住將畫面拍下分享，相當興奮，照片曝光後引發熱議。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文透露，自己今天前往超商時，碰巧遇到店員正在整理紙本五倍券，便將畫面拍下PO網。從照片中可以看見，櫃台桌上放著一袋袋的紙本券信封，一旁的店員則正在清點整理，讓他看了興奮直呼「這桌上價值三百萬！」

貼文曝光後，有網友笑回「快去搶」、「終於來了」；還有超商同業也貼出五倍券裝箱的照片分享，直呼「這邊至少超過9千萬」、「早上八點多就在處理這好幾億的錢，第一次數錢數到手軟」；一名從事物流業的網友則說「剛載到，一箱100萬，總共14個e（指億）」。

有店員分享大量五倍券裝箱堆放畫面。圖擷自 facebook

不過，也有許多網友為店員捏把冷汗，提到「超商店員壓力很大，不小心少一封就是5000」、「店員心臟很大顆，居然直接擺在櫃檯」、「郵局的有警察護送旁邊保護，超商怎麼沒有」、「店員辛苦了，少一封真的直接做白工」、「那都是錢耶，怎麼不到裡面整理」等，擔心店員安危。

五倍券將於8日上線，在第一梯次登記時間內，透過數位平台或超商預定紙本券的民眾，可於8到21日的上午9時至晚間10時，攜帶健保卡或領券序號前往指定通路，即可領取簽收，且當日就能使用消費；至於透過郵局登記者，則需等到10月4日才開放預約，12日起開放受理預約領券。