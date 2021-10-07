好想出去玩！1000元國旅券怎領取、使用、業者名單「超完整攻略一次看」

振興五倍券8日上路，交通部原先規劃的120萬份國旅券登記踴躍，為了讓更多民眾能多旅遊振興經濟，因此加碼到240萬份。每張面額為1,000元，從10月12日起每周二抽出，有誰能抽、怎麼領取、使用，聯合新聞網整理簡易清楚的攻略，讓你一次看懂！

可使用國旅券之店家 ：民眾可至「 國旅券抵用平臺 」，點選「 合作店家資訊查詢 」查詢相關合作業者。

適用店家： 交通部觀光局合作之旅行業、旅宿業、觀光遊樂業及領有溫泉標章之業者。

使用期限： 110年11月1日(一)開始使用至111年4月30日(六)23時59分截止，逾期失效。

抽獎日期： 10/12 (二)、10/19 (二)、10/26 (二)及 11/2 (二)共 4 週進行抽籤，中籤者於當日下午5時以手機簡訊通知並可於 振興五倍券共通平台 查詢。

如何登記抽籤： 9月22日起至 五倍券共通平臺 進行登記至抽籤，週前一週的週五止(例:10/12抽籤，民眾須於10/8 23時59分前完成登記，以此類推)，愈早登記，抽籤機會愈多。

●無論領取紙本或數位五倍券皆可至五倍券共通平台登記加碼券抽籤。

●具有本國籍或取得合法居留證件之非本國籍人民。

抽獎日期：10/12 (二)、10/19 (二)、10/26 (二)及 11/2 (二)共 4 週進行抽籤，中籤者於當日下午5時以手機簡訊通知並可於 振興五倍券共通平台 查詢。

每週抽籤均採亂數方式抽籤，每人每週最多中籤1次，4週最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次。

9月22日起至 五倍券共通平臺 進行登記至抽籤，週前一週的週五止(例:10/12抽籤，民眾須於10/8 23時59分前完成登記，以此類推)，愈早登記，抽籤機會愈多。

國旅券採數位QR Code形式，若是使用過的QR Code會打綠色勾勾(如以下右圖)。

▎如何使用：

1.中籤後先上「國旅券抵用平臺」取得 QR Code 後，可前往符合參與資格之合作業者購買旅遊相關商品，臨櫃結帳時出示QR Code，並告知中籤者身分證號後四碼即可抵用及支付差額。如果長輩、小孩不會使用手機，可以直接告知業者票號及身分證末四碼。

2.民眾若於符合國旅券適用之線上商店，則依各電商平台之結帳指引輸入國旅券票號及身分證後四碼檢核後，即可抵用。

3.民眾若是直接向參加本活動之「旅宿業者」訂房，需於訂房時主動告知要使用國旅券，由業者現場折抵，折抵項目應含住宿房費。