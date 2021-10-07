快訊

美最惡名昭彰「黃道十二宮殺手」是誰？調查團稱破解逾50年謎團

網友爆料不止肇逃「還涉賭」 陳柏惟這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好想出去玩！1000元國旅券怎領取、使用、業者名單「超完整攻略一次看」

聯合新聞網 / 綜合報導
交通部為了讓更多民眾能多旅遊，因此將國旅券加碼到240萬份，每周二抽籤。聯合報系資料照
交通部為了讓更多民眾能多旅遊，因此將國旅券加碼到240萬份，每周二抽籤。聯合報系資料照

振興五倍券8日上路，交通部原先規劃的120萬份國旅券登記踴躍，為了讓更多民眾能多旅遊振興經濟，因此加碼到240萬份。每張面額為1,000元，從10月12日起每周二抽出，有誰能抽、怎麼領取、使用，聯合新聞網整理簡易清楚的攻略，讓你一次看懂！

國旅券簡介：

面額：1,000元，以數位方式發行，本券限折抵一次使用。

抽籤數量：交通部加碼到240萬份。

如何登記抽籤：9月22日起至五倍券共通平臺進行登記至抽籤，週前一週的週五止(例:10/12抽籤，民眾須於10/8 23時59分前完成登記，以此類推)，愈早登記，抽籤機會愈多。

抽獎日期：10/12 (二)、10/19 (二)、10/26 (二)及 11/2 (二)共 4 週進行抽籤，中籤者於當日下午5時以手機簡訊通知並可於振興五倍券共通平台查詢。

使用期限：110年11月1日(一)開始使用至111年4月30日(六)23時59分截止，逾期失效。

適用店家：交通部觀光局合作之旅行業、旅宿業、觀光遊樂業及領有溫泉標章之業者。

可使用國旅券之店家：民眾可至「國旅券抵用平臺」，點選「合作店家資訊查詢」查詢相關合作業者。

▎誰能參與抽獎：

●具有本國籍或取得合法居留證件之非本國籍人民。

●無論領取紙本或數位五倍券皆可至五倍券共通平台登記加碼券抽籤。

▎如何登記：

9月22日起至五倍券共通平臺進行登記至抽籤，週前一週的週五止(例:10/12抽籤，民眾須於10/8 23時59分前完成登記，以此類推)，愈早登記，抽籤機會愈多。

每週抽籤均採亂數方式抽籤，每人每週最多中籤1次，4週最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次。

抽獎日期：10/12 (二)、10/19 (二)、10/26 (二)及 11/2 (二)共 4 週進行抽籤，中籤者於當日下午5時以手機簡訊通知並可於振興五倍券共通平台查詢。

圖／交通部臉書
圖／交通部臉書

▎如何領券：

中籤者於「國旅券平台」輸入手機號碼或是身分證、居留證末4碼，登入後即可領取國旅券QR Code代碼。

圖／交通部臉書
圖／交通部臉書
圖／交通部臉書
圖／交通部臉書

國旅券採數位QR Code形式，若是使用過的QR Code會打綠色勾勾(如以下右圖)。

圖／交通部臉書
圖／交通部臉書

▎領券抽籤、領券、使用日期：

圖／交通部臉書
圖／交通部臉書

抽籤日期：10/12 (二)、10/19 (二)、10/26 (二)及 11/2 (二)共 4 週進行抽籤。

領券日期：10/15 (五)~、10/22(五)~、10/29 (五)~及 11/5 (五)~

使用期限：2021/11/01-2022/04/30

▎如何使用：

1.中籤後先上「國旅券抵用平臺」取得 QR Code 後，可前往符合參與資格之合作業者購買旅遊相關商品，臨櫃結帳時出示QR Code，並告知中籤者身分證號後四碼即可抵用及支付差額。如果長輩、小孩不會使用手機，可以直接告知業者票號及身分證末四碼。

2.民眾若於符合國旅券適用之線上商店，則依各電商平台之結帳指引輸入國旅券票號及身分證後四碼檢核後，即可抵用。

3.民眾若是直接向參加本活動之「旅宿業者」訂房，需於訂房時主動告知要使用國旅券，由業者現場折抵，折抵項目應含住宿房費。

圖／交通部臉書
圖／交通部臉書

▎使用範圍：

交通部觀光局合作之旅行業、旅宿業、觀光遊樂業及領有溫泉標章之業者。

圖／交通部臉書
圖／交通部臉書

●查詢可使用國旅券之店家

民眾可至「國旅券抵用平臺」，點選「合作店家資訊查詢」查詢相關合作業者。

●查詢消費者消費紀錄

可至「國旅券抵用平臺」，登入成功後即可查看已使用狀況，每筆交易完成後就可以立刻查詢。

國旅券5大QA整理

Q1、國旅券合作的店家販售的商品皆可以購買嗎？

為了促進國民旅遊及帶動旅遊內需市場，不可適用於購買國外旅遊商品，包含國外機票、訂房及相關票券。

另外考量防疫與旅客分流，防疫旅館不宜同時參加國旅券活動，因此民眾不能透過旅行社代訂防疫旅館。

Q2、使用國旅券，需要出示身分證件嗎？

不需要出示證件，只要於消費使用時，告知或是自行輸入身分證後4碼，確認後即可抵用。

Q3、國旅券可以一次抵用多張嗎？

可以一次抵用多張，請於抵用時出示二維碼分別掃描並分別輸入中籤者身分證末4碼。

Q4、國旅券可以給家人使用嗎？

可以，使用國旅券抵用時，出示二維碼掃描外，店員會請中籤者或是由消費者輸入中籤者身分證末4碼確認抵用。

Q5、國旅券經使用可以退費嗎？

國旅券經合作業者掃碼完成消費抵用，無法再退還，若有相關退換貨需求，須依各業者之規定辦理。

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券

延伸閱讀

綁定五倍券別忘這一項！ 8大加碼券「拿好拿滿」一圖全攻略

5倍券玩國旅！長汎假期最高回饋5000元 去離島再送500

五倍券明起兌領恐爆排隊潮 經濟部：當日領完會補貨

格上振興總動員 APP訂車送5000日租只要1250元

相關新聞

全台首家「統一集團優質生活館」在高雄！7-11、康是美近100品牌進駐，打造複合購物體驗

統一集團積極發展「生活品牌」，以「零售+體驗」為核心定位，傳承「製造+流通」 本為一體的精神，打造首家全新「統一集團優質...

五倍券搶先用！國泰旗下飯店「住1晚送1晚」　再享最高10000元折抵免費拿

五倍券即將於10月8日正式開放使用，許多民眾磨刀霍霍設想如何使用五倍券。這回國泰飯店觀光事業集團推出持五倍券0元現金入住，再送最高一萬元住宿抵用券與會員點數，持國泰信用卡綁五倍券還可免費升等，超狂優惠就在這檔快衝。

「超商＆量販」五倍券放大法＋振興優惠！7-11、全家、全聯...5大最划算好康一覽

隨著疫情趨緩，政府全新祭出的紙本振興五倍券於10/8起開放領取，各大通路、業者紛紛抓緊機會釋出專屬回饋以吸引民眾消費。今天跟大家分享及更新超商、量販最新方案，其中7-11最高可領取1800元的優惠券，

「台北101觀景台」重新開館！ 國慶高空看戰機衝場震撼演出

隨著5月15日疫情升級三級警戒而休館的台北101觀景台，經過近5個月的休館，隨著疫情趨緩加上迎來雙十國慶，即將在10月8...

「大稻埕煙火秀」長達480秒！10/7起開放預約，玩法與登記方式一覽

不只國慶連假有煙火！除了備受矚目的淡水漁人碼頭煙火秀今年首開8場次，原訂七夕登場的台北「2021大稻埕情人節」活動也確定延至10/16，日前公開規模比照往年的480秒，並串聯一系列活動，但配合防疫將採

遊山林免戴口罩！13大森林遊樂區「國慶連假」5折入園，太平山、阿里山均適用

隨著疫情趨緩，指揮中心日前宣佈10/5起有條件鬆綁戶外戴口罩規定，其中包含只要保持社交距離即可於山林免戴口罩，而為歡慶國慶，林務局13處國家森林遊樂區也推出了優惠，10/9至10/11享半價優惠，最高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。