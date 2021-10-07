好想出去玩！1000元國旅券怎領取、使用、業者名單「超完整攻略一次看」
振興五倍券8日上路，交通部原先規劃的120萬份國旅券登記踴躍，為了讓更多民眾能多旅遊振興經濟，因此加碼到240萬份。每張面額為1,000元，從10月12日起每周二抽出，有誰能抽、怎麼領取、使用，聯合新聞網整理簡易清楚的攻略，讓你一次看懂！
國旅券簡介：
面額：1,000元，以數位方式發行，本券限折抵一次使用。
抽籤數量：交通部加碼到240萬份。
如何登記抽籤：9月22日起至五倍券共通平臺進行登記至抽籤，週前一週的週五止(例:10/12抽籤，民眾須於10/8 23時59分前完成登記，以此類推)，愈早登記，抽籤機會愈多。
抽獎日期：10/12 (二)、10/19 (二)、10/26 (二)及 11/2 (二)共 4 週進行抽籤，中籤者於當日下午5時以手機簡訊通知並可於振興五倍券共通平台查詢。
使用期限：110年11月1日(一)開始使用至111年4月30日(六)23時59分截止，逾期失效。
適用店家：交通部觀光局合作之旅行業、旅宿業、觀光遊樂業及領有溫泉標章之業者。
▎誰能參與抽獎：
●具有本國籍或取得合法居留證件之非本國籍人民。
●無論領取紙本或數位五倍券皆可至五倍券共通平台登記加碼券抽籤。
▎如何登記：
9月22日起至五倍券共通平臺進行登記至抽籤，週前一週的週五止(例:10/12抽籤，民眾須於10/8 23時59分前完成登記，以此類推)，愈早登記，抽籤機會愈多。
每週抽籤均採亂數方式抽籤，每人每週最多中籤1次，4週最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次。
抽獎日期：10/12 (二)、10/19 (二)、10/26 (二)及 11/2 (二)共 4 週進行抽籤，中籤者於當日下午5時以手機簡訊通知並可於振興五倍券共通平台查詢。
▎如何領券：
中籤者於「國旅券平台」輸入手機號碼或是身分證、居留證末4碼，登入後即可領取國旅券QR Code代碼。
國旅券採數位QR Code形式，若是使用過的QR Code會打綠色勾勾(如以下右圖)。
▎領券抽籤、領券、使用日期：
抽籤日期：10/12 (二)、10/19 (二)、10/26 (二)及 11/2 (二)共 4 週進行抽籤。
領券日期：10/15 (五)~、10/22(五)~、10/29 (五)~及 11/5 (五)~
使用期限：2021/11/01-2022/04/30
▎如何使用：
1.中籤後先上「國旅券抵用平臺」取得 QR Code 後，可前往符合參與資格之合作業者購買旅遊相關商品，臨櫃結帳時出示QR Code，並告知中籤者身分證號後四碼即可抵用及支付差額。如果長輩、小孩不會使用手機，可以直接告知業者票號及身分證末四碼。
2.民眾若於符合國旅券適用之線上商店，則依各電商平台之結帳指引輸入國旅券票號及身分證後四碼檢核後，即可抵用。
3.民眾若是直接向參加本活動之「旅宿業者」訂房，需於訂房時主動告知要使用國旅券，由業者現場折抵，折抵項目應含住宿房費。
▎使用範圍：
交通部觀光局合作之旅行業、旅宿業、觀光遊樂業及領有溫泉標章之業者。
●查詢可使用國旅券之店家
民眾可至「國旅券抵用平臺」，點選「合作店家資訊查詢」查詢相關合作業者。
●查詢消費者消費紀錄
可至「國旅券抵用平臺」，登入成功後即可查看已使用狀況，每筆交易完成後就可以立刻查詢。
國旅券5大QA整理
Q1、國旅券合作的店家販售的商品皆可以購買嗎？
為了促進國民旅遊及帶動旅遊內需市場，不可適用於購買國外旅遊商品，包含國外機票、訂房及相關票券。
另外考量防疫與旅客分流，防疫旅館不宜同時參加國旅券活動，因此民眾不能透過旅行社代訂防疫旅館。
Q2、使用國旅券，需要出示身分證件嗎？
不需要出示證件，只要於消費使用時，告知或是自行輸入身分證後4碼，確認後即可抵用。
Q3、國旅券可以一次抵用多張嗎？
可以一次抵用多張，請於抵用時出示二維碼分別掃描並分別輸入中籤者身分證末4碼。
Q4、國旅券可以給家人使用嗎？
可以，使用國旅券抵用時，出示二維碼掃描外，店員會請中籤者或是由消費者輸入中籤者身分證末4碼確認抵用。
Q5、國旅券經使用可以退費嗎？
國旅券經合作業者掃碼完成消費抵用，無法再退還，若有相關退換貨需求，須依各業者之規定辦理。
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