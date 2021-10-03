五倍券真有效？民眾疫情間花費仍保守 年輕人也不愛數位券

民調顯示，近七成民眾會想把五倍券用在日常生活上，但即使是年輕人，也更偏好領取紙本券。時代力量智庫執行長李兆立說，數位券與五倍券都失敗了，且從高比例的民眾想把五倍券花在日用上可見，紓困也不成功。時代力量秘書長白卿芬則痛批，五倍券政策漠視了基層民眾的真實需求，且數位券政策失敗。

三級警戒衝擊生活

時代力量於 9 月 23 日至 27 日進行民調，了解民眾在疫情間受到的衝擊與對五倍券的看法。李兆立指出，有 39.8% 的民眾表示，在疫情間的收入有因為三級警戒而減少，22.5% 的民眾則表示「收入減少很多」，換言之，前一波疫情確實造成嚴重的經濟影響。

台灣指標調研公司總經理黃崇松進一步解釋，收入減少的族群以 40 至 59 歲為主，其中 50 至 59 歲受到的影響尤甚，在紓困 4.0 下，民眾對於紓困 4.0 的看法相當兩極，有 42% 覺得有效、40% 覺得沒有效果，且覺得沒有成效的同樣是以 40 至 59 歲為主。

在五倍券使用上，有 67.3% 的民眾說，會把五倍券用在日常生活開銷，至於政府期待的藝文展演、運動賽事相關花費意願則只有 3.6% 與 0.8%，且約七成的民眾表示，偏好實體券，只有 22.3%會領取數位券，但有 64.3% 認為今年的五倍券能達到預期效果、26.7% 則認為無法達到振興效果。

數位券、五倍券都失敗

黃崇松進一步提到，即使是 20 至 29 歲的年輕族群，也只有 33.6% 想領數位券。對此，白卿芬痛批，從低落的比例可見台灣在推行數位券的措施上是「失敗的」、「感覺像是喊口號」，且投注數千億在 5G 建設，卻沒能確實達到民眾生活所需的加值應用，認為經濟部應該要檢討。

在五倍券措施上，李兆立說，民調數字上可以看到相當高比例的替代現金消費，可見民眾在疫情期間，對經濟花銷的態度依舊保守，足見「政府前一波紓困還有許多未盡之功」，五倍券政策「甚至只是延長的紓困而已」。

白卿芬則說，五倍券的原意是希望民眾多做「額外消費」，但高達六成的民眾會把五倍券用在原有的生活問題，可見五倍券沒有達到發券目的、只是讓 GDP 數字比較好看而已，政策上「漠視基層民眾的需求」。

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