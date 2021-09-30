快訊

台北市買房有多難？竟要不吃不喝近16年

是否進國民黨部服務？張亞中回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酸五倍券漏氣完...台北通也當機 原因竟是「漏了測試」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
市議會財建委員會上午進行資訊局工作報告。記者楊正海／攝影
市議會財建委員會上午進行資訊局工作報告。記者楊正海／攝影

台北市加碼振興方案「台北熊好券」22日開放登記，但瞬間湧入大量人潮導致台北通App系統負載當機，連柯文哲要去議會備詢，掃QR Code使用台北通都掃不進去；當時柯說「我會負責、一定回去翻天覆地，查問題在哪」。資訊局長呂新科上午赴市議會財建委員會進行工作報告時坦言，雖然台北通和熊好券都有個別有做壓力測試，但整合測試，廠商漏掉做了。

議員潘懷宗說，當天中央振興五倍券在上午9時開放數位版綁定，開放綁定之前，五倍券官網就當機，柯文哲受訪時還批中央漏氣，但當天台北市自己的台北通也大當機，柯文哲刷不進議會也被笑，為何不能先解決？

呂新科指出，22日當天接近中午，發現流量驟升，台北通是實名認證系統，熊好券是外掛系統，熊好券進入這個生態系後，雖然台北通和熊好券都有個別有做壓力測試，但整合測試，廠商漏掉做了，因時效關係也就上了，結果出了問題。

呂新科說，當下成立緊急應變小組，花了6小時把系統負載平衡下來，他解釋，其實當天台北通不是當機，是負載過重，中間註冊、登記仍一直在運作，但民眾感受是台北通無法像平常運作順利，會感覺非常卡，這是因為台北通的資源與熊好券「互動」所產生的結果，府內已經要求檢討。

呂新科指出，熊好券比較像中央的動滋券，不是五倍券一樣的等級，熊好券規畫時，系統是被要求去支援特定酷碰和商家，達到特定振興的效果，這是這種券設計的精神，從抽籤資格登記到抽籤、發券，清算錢給廠商，這種系統比較繁複。

至於有人說為何熊好券非在台北通不可？呂新科指出，因為發行熊好券，除非用紙本，否則都要有載具，台北通是最好的載具，不會有重複、不公平、駭客問題，抽完獎給券再可做防偽。

潘懷宗認為，廠商忘記測試，這是笑話，市府有沒有要求廠商補償？呂新科說，是整個團隊沒有考量到，將等檢討報告出來再決定。

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券

延伸閱讀

柯文哲提蓋社宅「停看聽」 侯友宜：新北續推都更三箭

四叉貓又驗抗體「別鬧了」 柯文哲：做人體試驗可報名臨床

恩主公誤打BNT原液 柯文哲：在加護病房差五倍「還得了」

柯文哲：邊境疫苗防疫互為聯動 逐步朝解封方向

相關新聞

紙本藝FUN券10月1日開放超商登記 逾萬藝文場所可用

紙本藝FUN券將於10月1日起開放至超商登記，符合65歲以上、18歲以下，或領有身心障礙證明者三條件之一者，可持健保卡登...

紙本五倍券預訂衝破千萬人 開放6天逾8成在超商預約

振興五倍券紙本預訂突破千萬人，根據經濟部截至下午3時統計，已有1002萬人預約紙本券，並以使用超商事務機進行預約為大宗，...

好食券、國旅券再加碼？ 羅秉成：會評估

振興五倍券數位綁定和紙本預訂都已開跑，對於國旅券等是否加碼，行政院發言人羅秉成表示「會評估」，他說，如果有加碼必要，相關...

你申請了嗎？ 金門普發紓困金申請作業倒數計時

你申請了嗎？金門縣政府普發全民5千元紓困金，案自9月1日起受理申請，累計完成人數約逾13萬人，佔全體縣民總數約百分之95...

酸五倍券漏氣完...台北通也當機 原因竟是「漏了測試」

台北市加碼振興方案「台北熊好券」22日開放登記，但瞬間湧入大量人潮導致台北通App系統負載當機，連柯文哲要去議會備詢，掃...

經濟部：國外交易超商取貨無法以五倍券付款

振興五倍券開放使用於國內電商交易，不過，近期有謠傳「民眾在國外電商平台採購商品，於超商取貨可支付紙本五倍券」的「鑽漏洞」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。