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酸五倍券漏氣完...台北通也當機 原因竟是「漏了測試」
台北市加碼振興方案「台北熊好券」22日開放登記，但瞬間湧入大量人潮導致台北通App系統負載當機，連柯文哲要去議會備詢，掃QR Code使用台北通都掃不進去；當時柯說「我會負責、一定回去翻天覆地，查問題在哪」。資訊局長呂新科上午赴市議會財建委員會進行工作報告時坦言，雖然台北通和熊好券都有個別有做壓力測試，但整合測試，廠商漏掉做了。
議員潘懷宗說，當天中央振興五倍券在上午9時開放數位版綁定，開放綁定之前，五倍券官網就當機，柯文哲受訪時還批中央漏氣，但當天台北市自己的台北通也大當機，柯文哲刷不進議會也被笑，為何不能先解決？
呂新科指出，22日當天接近中午，發現流量驟升，台北通是實名認證系統，熊好券是外掛系統，熊好券進入這個生態系後，雖然台北通和熊好券都有個別有做壓力測試，但整合測試，廠商漏掉做了，因時效關係也就上了，結果出了問題。
呂新科說，當下成立緊急應變小組，花了6小時把系統負載平衡下來，他解釋，其實當天台北通不是當機，是負載過重，中間註冊、登記仍一直在運作，但民眾感受是台北通無法像平常運作順利，會感覺非常卡，這是因為台北通的資源與熊好券「互動」所產生的結果，府內已經要求檢討。
呂新科指出，熊好券比較像中央的動滋券，不是五倍券一樣的等級，熊好券規畫時，系統是被要求去支援特定酷碰和商家，達到特定振興的效果，這是這種券設計的精神，從抽籤資格登記到抽籤、發券，清算錢給廠商，這種系統比較繁複。
至於有人說為何熊好券非在台北通不可？呂新科指出，因為發行熊好券，除非用紙本，否則都要有載具，台北通是最好的載具，不會有重複、不公平、駭客問題，抽完獎給券再可做防偽。
潘懷宗認為，廠商忘記測試，這是笑話，市府有沒有要求廠商補償？呂新科說，是整個團隊沒有考量到，將等檢討報告出來再決定。
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