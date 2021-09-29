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冒用綁定五倍券！健保卡、手機勿離身

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導
5倍券數位綁定根據統計，至今綁定數已逾353萬，其中86萬是共同綁定(家人)，綁定親友的原意是便利通盤使用五倍券，未料卻成為不肖人士的犯法管道。(中央社)
5倍券數位綁定根據統計，至今綁定數已逾353萬，其中86萬是共同綁定(家人)，綁定親友的原意是便利通盤使用五倍券，未料卻成為不肖人士的犯法管道。(中央社)

26日發生首件冒用綁定五倍券案件，嘉義一名王姓婦人要預約五倍券實體券，卻發現已遭他人以LINE Pay Money（電子支付）數位綁定，經查是張姓前男友所為。原來只要輸入身分證及健保卡號碼綁定，就能輕易竊取他人的五倍券，檢警呼籲民眾小心保護好自己的雙證件號碼，切勿被他人盜用。

謹慎交出雙證件

台中地檢署副襄閱主任檢察官劉志文表示，近年詐欺集團在騙人的時候，為表示他們合法謹慎，都會要求被害人提供雙證件影本。例如詐騙代為貸款時，或是購買虛擬貨幣及詐騙銀行要查核身份時，都會要求提供雙證件，因此許多被害人早已淪為集團利用工具，列為檢警的被告名單。

但劉志文認為冒用綁定五倍券也不是那麼容易，在申請電子共同綁定過程中，需要OPT認證，系統會傳輸一組認證碼到被綁定人的手機中，所以大家要注意的是，三不五時去查詢一下自己留在健保卡中的手機號碼，有無被更換，以免被不法集團鎖定了。

弱勢族群易被冒用

台中地院家暴中心認為，最容易冒用綁定的往往是親密的家人或同居人，他們要取得雙證件的號碼易如反掌，手機放置家中趁機取得OPT認證也不難，特別是有家暴案例的高風險家庭，往往弱勢的老人和孩童在無知的情況下，被照顧者冒用取走五倍券，不論是未經同意或強制，弱勢者權益均受損，因此社工及相關單位也會注意防範。

5倍券數位綁定從9月22日起跑，根據統計，到目前為止，綁定數已逾353萬，其中86萬是共同綁定(家人)，占我國總人口逾15%，大勝去年全年的7.76%。金管會分析，今年有4大優勢，像是數位標章、開放境內電商平台、銀行和電支機構回饋增加及採用共同綁定等因素等。

其中，綁定親友的原意是便利通盤使用五倍券，未料卻成為不肖人士的犯法管道。

有券就有新犯罪

昔日2008年因金融海嘯重創台灣經濟，前總統馬英九當時決定印消費券振興經濟發展，發放每人面額3600元的消費券，總預算是858億元。不過當年時任民進黨黨主席的蔡英文反對印券，公開嘲諷「消費券有點像政府和媒體一起炒作出來的，像煙火一樣！是蠻貴的！」

去年因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情造成的全球景氣不穩定，總統蔡英文為了振興經濟與紓困等目的，發行「三倍券」的消費專用券，民眾用1000元換取政府發放的面額共3000元三倍券，總預算是510.51億元，可領實體券電子綁定。當時不少人對民眾還要支出1000元換取消費券一事，多有批評。

去年三倍券一發放，同年8月就查獲素有「地下中央銀行總裁」之稱的慣犯男子蘇慶梧，在彰化縣租民宅，印製偽券，現場查獲12天內就製造出面額達250萬元的偽券。

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