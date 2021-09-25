快訊

沒3+11會議記錄 王鴻薇：陳時中違反指揮中心實施辦法

81校、2.5萬筆學習歷程檔案遺失 教育部盤點名單曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超商預約五倍券螢幕顯示成功 沒確認明細也沒小白單

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
李姓民眾到超商透過事務機預約，插入健保、輸入電話後，系統直接跳成預約成功，卻未出現任何小白單，再次嘗試後卻呈現已預訂，讓他不清楚到底有沒有成功。圖／民眾提供
李姓民眾到超商透過事務機預約，插入健保、輸入電話後，系統直接跳成預約成功，卻未出現任何小白單，再次嘗試後卻呈現已預訂，讓他不清楚到底有沒有成功。圖／民眾提供

中央推出五倍券振興經濟，今天為紙本五倍券開放預約首日，部分民眾透過官網預訂，但有李姓民眾到超商透過事務機預約，插入健保、輸入電話後，系統直接跳成預約成功，卻未出現任何小白單，再次嘗試後卻呈現已預訂，讓他不清楚到底有沒有成功。

李姓民眾指出，他到超商要預約紙本五倍券，在事務機點選專區、同意條款後，系統畫面轉至插入健保卡，隨後則是輸入電話，但他電話輸入完成後跳過確認明細程序，就直接呈現預約完成，但遲遲等不到小白單。

李姓民眾說，他在現場等了7、8分鐘，決定讓後方排隊民眾嘗試預約，但該名民眾不僅順利預約成功，也印出小白單，他還去確認單子是該名民眾的，他致電1988專線半小時仍打不通，也根據事務機提供電話打到超商，都呈忙線中。

李姓民眾表示，他告知超商店員情況，店員只和他說要致電1988詢問，店員還透露，今早也有一名民眾預約後沒有小白單，不知道1988是不是就被這類民眾打爆電話。

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券

延伸閱讀

持五倍券「0元入住」台南飯店 更有買1送1

五倍券紙本放大術！超商、超市、百貨「專屬優惠」一次看 五千直接變七千

紙本五倍券優勢在哪？網友狂哀「後悔綁定數位」 大數據揭網友選擇關鍵

要領實體還是綁數位？振興五倍券領取方式引發網友熱議

相關新聞

紙本五倍券超商預約 網友見9點景象嚇呆

中央推出五倍券振興經濟，前幾日數位綁定，因過多民眾擠入網站，造成大當機，今日是紙本五倍券開放預約的時間，有網友一早9點就到超商準備卡位，但進門卻沒半個人影，順利領到白單，令他相當意外，而不少民眾、店員也分享今早根本沒有想像中那麼多的預約人潮。

500元好食券怎麼領？怎麼用？經濟部公布了

振興五倍券日前開放數位綁定，前400萬名成功綁定的民眾，可以領取500元好食券。到底好食券可以用在那裡？經濟部公布好食券...

超商預約五倍券螢幕顯示成功 沒確認明細也沒小白單

中央推出五倍券振興經濟，今天為紙本五倍券開放預約首日，部分民眾透過官網預訂，但有李姓民眾到超商透過事務機預約，插入健保、...

申請完五倍券...健保卡卻沒拿走 超商店員無奈幫保管

中央推出五倍券振興經濟，先前因數位綁定，導致網站當機頻傳引起民眾不滿，今天為紙本五倍券開放預約首日，高雄上午供預約服務的...

五倍券紙本今起預訂 蘇貞昌：多用官網、24小時服務

振興五倍券今天上午9時開放紙本券預定，民眾可到超商或五倍券官網預訂，上午官網運作正常、但部分超商網路塞車。行政院長蘇貞昌...

五倍券紙本開始預約 台南超商一開就當機兩個多小時

五倍券紙本今天開始受理預約，可在各地連鎖超商辦理，不過各地的狀況不一，台南超商一開就當機兩個多小時，有人一次就完成，但也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。