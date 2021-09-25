超商預約五倍券螢幕顯示成功 沒確認明細也沒小白單

中央推出五倍券振興經濟，今天為紙本五倍券開放預約首日，部分民眾透過官網預訂，但有李姓民眾到超商透過事務機預約，插入健保、輸入電話後，系統直接跳成預約成功，卻未出現任何小白單，再次嘗試後卻呈現已預訂，讓他不清楚到底有沒有成功。

李姓民眾指出，他到超商要預約紙本五倍券，在事務機點選專區、同意條款後，系統畫面轉至插入健保卡，隨後則是輸入電話，但他電話輸入完成後跳過確認明細程序，就直接呈現預約完成，但遲遲等不到小白單。

李姓民眾說，他在現場等了7、8分鐘，決定讓後方排隊民眾嘗試預約，但該名民眾不僅順利預約成功，也印出小白單，他還去確認單子是該名民眾的，他致電1988專線半小時仍打不通，也根據事務機提供電話打到超商，都呈忙線中。

李姓民眾表示，他告知超商店員情況，店員只和他說要致電1988詢問，店員還透露，今早也有一名民眾預約後沒有小白單，不知道1988是不是就被這類民眾打爆電話。