紙本五倍券超商預約 網友見9點景象嚇呆

中央推出五倍券振興經濟，前幾日數位綁定，因過多民眾擠入網站，造成大當機，今日是紙本五倍券開放預約的時間，有網友一早9點就到超商準備卡位，但進門卻沒半個人影，順利領到白單，令他相當意外，而不少民眾、店員也分享今早根本沒有想像中那麼多的預約人潮。

原PO在臉書「爆廢公社」表示，「以為假日小七很多人排隊，結果9點時間一到，只有我一個人，剛剛第2位以為是在櫃檯領白單，以為一開始會當機，領白單很順利就拿到」。

未料貼文一出後，也掀起網友討論，「我一大早一家五口，OK商店馬上預購完成」、「會不會大家都覺得今天一定很多人所以沒去」、「我們這邊超商都沒半個人，也懶得這麼早弄，反正也不急」、「我也是去超商第一個，店長也以為會有很多人」、「小七排五人，三分鐘就拿到了」。

不過，有民眾也有不同狀況，「全家超多人，吃早餐的無辜小孩」、「恭喜現在大排長龍」、「我家這邊小七爆炸了」、「真好，我們這排的很誇張」、「我在全家，現在第一位才弄了一張出來，現在還在等」、「我家附近一間全家是直接機器壞掉」。

另外，有不少網友則是選擇用網路預定紙本券，「上網預約紙本也是很順，不卡」、「網頁預訂很快」、「健保快易通馬上預定成功」、「網路就能用，何必跑超商」、「網站預約不用一分鐘搞定」。