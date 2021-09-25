紙本五倍券優勢在哪？網友狂哀「後悔綁定數位」 大數據揭網友選擇關鍵

文／閻芝霖

行政院推出的振興五倍券在9月22日開放數位綁定，9點一開搶就出現大當機的窘境，讓許多網友哀嚎等一小時還無法綁定成功，而後也出現許多「後悔綁定數位」的討論，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，數位五倍券近兩日的討論比紙本五倍券多了超過2000筆，許多網友抱怨，數位五倍券實在太複雜，還不如直接領紙本。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（分析區間：2021/09/22～2021/09/24）

紙本五倍券優惠更多？從熱門關鍵字看網友討論什麼？

從《KEYPO大數據關鍵引擎》來看紙本五倍券的熱門關鍵字，大多圍繞在店家優惠，像是「全家便利商店」、「美式」、「拿鐵」、「萊爾富」、「星巴克」，另外還有像是「滿額」、「放大」五倍券等吸睛標語，各商家紛紛祭出五倍券優惠，想搶下這波振興潮。

有網友就提出，數位五倍券沒有找零問題，也不用一次就刷到5000元，但紙本五倍券在面額上比較局限，疑惑「為何選紙本的？」吸引一票網友回應，「拿到手上才有感」、「數位是你要先花錢才撥款給你」、「一個要先花自己的5000 一個直接拿5000」，也有網友表示「數位優惠大多都有限額」、「紙本回饋多啊，綁定加碼都要用搶的」。

看來相較於數位五倍券，需要操作綁定步驟，可能得面臨網速慢、網站卡住等問題，一開始是為了領銀行的早鳥優惠，也因為網速問題擠不進名額、慢一步就無法享有優惠，紙本五倍券對部分民眾來說就更顯得直觀親切，且網友認為，直接領券有「領錢」的感覺，比「先消費再回饋」的感受更好。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（分析區間：2021/09/22-2021/09/24）

紙本五倍券9/25開放預訂！能不能修改蘇貞昌回應了

紙本五倍券將於25日開始預約登記，民眾可透過五倍券官網與超商進行預定，共分為兩梯次，提醒大家，要到超商預定記得要攜帶健保卡，至於網路上出現希望能夠開放修改的聲浪，許多民眾哀嚎後悔綁定數位五倍券，直呼「還能改嗎」，行政院長蘇貞昌也給出回應了。

蘇貞昌表示，還會精進各種做法、提出各種優惠方案，相關作業都會越來越好請大家熱切期待。經濟部也表示，預計在9月27日下週一推出「更正資料」功能，民眾可修正姓名、手機、電子郵件等資料的修改，但仍「無法取消綁定」。

image source：振興五倍券









分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年09月22日至2021年09月24日。

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