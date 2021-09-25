紙本五倍券優勢在哪？網友狂哀「後悔綁定數位」 大數據揭網友選擇關鍵
文／閻芝霖
行政院推出的振興五倍券在9月22日開放數位綁定，9點一開搶就出現大當機的窘境，讓許多網友哀嚎等一小時還無法綁定成功，而後也出現許多「後悔綁定數位」的討論，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，數位五倍券近兩日的討論比紙本五倍券多了超過2000筆，許多網友抱怨，數位五倍券實在太複雜，還不如直接領紙本。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（分析區間：2021/09/22～2021/09/24）
紙本五倍券優惠更多？從熱門關鍵字看網友討論什麼？
從《KEYPO大數據關鍵引擎》來看紙本五倍券的熱門關鍵字，大多圍繞在店家優惠，像是「全家便利商店」、「美式」、「拿鐵」、「萊爾富」、「星巴克」，另外還有像是「滿額」、「放大」五倍券等吸睛標語，各商家紛紛祭出五倍券優惠，想搶下這波振興潮。
有網友就提出，數位五倍券沒有找零問題，也不用一次就刷到5000元，但紙本五倍券在面額上比較局限，疑惑「為何選紙本的？」吸引一票網友回應，「拿到手上才有感」、「數位是你要先花錢才撥款給你」、「一個要先花自己的5000 一個直接拿5000」，也有網友表示「數位優惠大多都有限額」、「紙本回饋多啊，綁定加碼都要用搶的」。
看來相較於數位五倍券，需要操作綁定步驟，可能得面臨網速慢、網站卡住等問題，一開始是為了領銀行的早鳥優惠，也因為網速問題擠不進名額、慢一步就無法享有優惠，紙本五倍券對部分民眾來說就更顯得直觀親切，且網友認為，直接領券有「領錢」的感覺，比「先消費再回饋」的感受更好。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（分析區間：2021/09/22-2021/09/24）
紙本五倍券9/25開放預訂！能不能修改蘇貞昌回應了
紙本五倍券將於25日開始預約登記，民眾可透過五倍券官網與超商進行預定，共分為兩梯次，提醒大家，要到超商預定記得要攜帶健保卡，至於網路上出現希望能夠開放修改的聲浪，許多民眾哀嚎後悔綁定數位五倍券，直呼「還能改嗎」，行政院長蘇貞昌也給出回應了。
蘇貞昌表示，還會精進各種做法、提出各種優惠方案，相關作業都會越來越好請大家熱切期待。經濟部也表示，預計在9月27日下週一推出「更正資料」功能，民眾可修正姓名、手機、電子郵件等資料的修改，但仍「無法取消綁定」。
image source：振興五倍券
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2020年09月22日至2021年09月24日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『數位五倍券、紙本五倍券』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
延伸閱讀
✎ 五倍券綁郵局金融卡「要先存5000元」！女網友哀嚎後悔了 回饋入帳時程揭曉
✎ 網友綁完「數位五倍券」想跳槽紙本！發文求唐鳳加開功能 經濟部回應了
跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？
小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】
一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8
有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧
提供題目►https://pse.is/JW2G2
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言