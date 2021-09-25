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登記教學／紙本五倍券今9點開放預約 3管道登記流程一次看

要領實體還是綁數位？振興五倍券領取方式引發網友熱議

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
紙本五倍券vs數位五倍券使用方便性和額外優惠成民眾選擇重點。 圖片來源／unsplash
紙本五倍券vs數位五倍券使用方便性和額外優惠成民眾選擇重點。 圖片來源／unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「振興五倍券領取」最近七日的網路聲量輿情，帶您了解網友對振興券領取方式的討論焦點。

振興五倍券自9月22日起開放數位綁定、25日開始紙本五倍券的預訂，不過該領取實體券或數位券，民眾看法不盡相同，在網路上也掀起了不小的討論。

紙本五倍券vs數位五倍券 使用方便性和額外優惠成民眾選擇重點

觀察近一週的相關討論，可發現無論是「紙本五倍券」或者是「數位五倍券」，網友皆相當在意使用的方便性和額外的加碼回饋活動。在「方便性」的討論中，部分民眾認為紙本在實體店家的使用方便性較高，有網友依據去年三倍券的使用狀況，表示「上次綁信用卡超後悔，拿紙本方便多了」，此外由於數位綁定的規則較多，也有網友提到「領實體就好了啦，研究那些規則和使用的時候要注意哪些規定累死了」；不過也有民眾認為數位五倍券不需多跑一趟領取，甚至在部分電商消費可不用出門，更為簡單方便。

振興五倍券領取網友討論輿情。 Social Lab社群實驗室／製圖
振興五倍券領取網友討論輿情。 Social Lab社群實驗室／製圖

而在「加碼回饋」方面，部分民眾認為數位優惠不及實體店家加碼的紙本券優惠，提到「五倍券數位的回饋都好鳥…這次考慮拿紙本了」；而信用卡、行動支付、電子票證的數位回饋也引發許多網友討論，網友比較各銀行、各平台的活動，當中由於限量回饋的名額競爭激烈，因此推出不限量優惠的玉山銀行獲得不少網友關注，紛紛表示「信用卡只有玉山有誠意，不用賭名額」。

除了方便性和加碼回饋受到熱烈討論外，民眾表示紙本券較能振興到實體小商家，因而傾向選擇紙本五倍券，如「小攤販也無法收綁在信用卡上的，不是說好要振興弱勢商家攤商嗎？」；另一方面，由於僅有綁定數位五倍券的前400萬名民眾，可領取八大部會加碼中由經濟部發放的「好食券」，因此也讓部分網友表示為了好食券，要以數位的方式領取振興五倍券。

此次振興五倍券的領取方式、搭配活動眾多，不妨參考看看網友們的想法，並依據個人消費習慣，選擇最適合自己的使用方式！

觀看原文→ https://bit.ly/3i6sQ0v

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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