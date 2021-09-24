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登記教學／五倍券紙本券25日開放預約 3管道登記流程一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
繼五倍券數位綁定22日開放後，紙本券也將於25日啟動預約程序。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影
繼五倍券數位綁定22日開放後，紙本券也將於25日啟動預約程序。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影

五倍券數位綁定率先於22日開跑，五倍券紙本券也將在明（25）日開放預約登記，明天首先開放官網及超商預約管道，各有2梯次時段可供操作，郵局則在10月4日起才啟動預約，等著預約紙本券的民眾千萬不要錯過囉。

期待五倍券紙本券的民眾記得先了解預約時間及操作方式，熟悉預定、領取4步驟後既能快速登記又省時，以下整理3管道預約操作方法，快來跟著《聯合新聞網》情報一把抓！

紙本券領取4步驟。圖／取自五倍券官網
紙本券領取4步驟。圖／取自五倍券官網

一、官網

開放預定時間：

第一梯次：110年9月25日至110年10月1日

第二梯次：110年10月25日至110年10月31日

（24小時皆可操作）

●預定方式

有讀卡機：登入五倍券官網→選擇預約與查詢→插入健保卡辨識身分→選擇領取通路門市→完成預定

沒有讀卡機：登入健保快易通APP→點選「五倍券驗證」→官網登入驗證

開放領取時間：

第一梯次：110年10月8日至110年10月21日

第二梯次：110年11月8日至110年11月21日

（每日上午9點至晚間10點可操作）

●領取方式

待收到簡訊通知或自行至官網查詢後，即可至超商領取或超市、藥妝店領取。

超商領取方式：持健保卡或領券序號→於事務機插入健保卡或輸入序號→列印小白單→持小白單及健保卡領取簽收

超市、藥妝店領取方式：帶領券序號及身分證件正本→門市櫃台確認後簽收

圖／取自五倍券官網
圖／取自五倍券官網

二、超商

開放預定時間：

第一梯次：110年9月25日至110年10月1日

第二梯次：110年10月25日至110年10月31日

（24小時皆可）

●預定方式

超商事務機插入健保卡→輸入手機號碼→確認明細→列印小白單

開放領取時間：

第一梯次：110年10月8日至110年10月21日

第二梯次：110年11月8日至110年11月21日

（每日上午9點至晚間10點）

●領取方式

待收到簡訊通知或自行至官網查詢後，即可至超商循以下步驟領取（超商事務機插入健保卡或輸入領券序號→列印小白單→持小白單及健保卡領取及簽收

圖／取自五倍券官網
圖／取自五倍券官網

三、郵局

開放預定時間：110年10月4日起

●預定方式

網站預約：至郵局網站→選擇郵局服務據點→選擇日期及時段並依序填入資料（預約數量、身分證號、手機號碼）→預約成功

電話預約：請撥打0800-700-199，將由服務人員協助預約

領取開放時間：110年10月12日起（10月16、23日周六郵局支局全日服務）

●操作方式

至預約郵局據點→攜帶健保卡或身分證明文件→資格確認領券簽收→領取5000元振興五倍券

圖／取自五倍券官網
圖／取自五倍券官網

※小提醒：逾期未領可重新數位綁定或改郵局預約領取

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券

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