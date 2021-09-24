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苦主現身！五倍券數位綁定秒刷萬元卻悲劇 網虧「鈔錢部署嗎」

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友數位綁定五倍券，馬上就刷卡消費卻悲劇了。 圖片來源／《爆廢公社公開版》
女網友數位綁定五倍券，馬上就刷卡消費卻悲劇了。 圖片來源／《爆廢公社公開版》

五倍券數位綁定日前開跑，不少消費者為了搶早鳥優惠忙得不可開交。有位女網友數位綁定銀行信用卡，立馬開心刷卡「振興經濟」，她付款買了萬元的商品之後才發現，原來她弄錯時間點，回饋瞬間變悲劇。她忍不住po文發問，「我立馬刷一萬多，會發五千下來給我嗎？」

原po成為數為綁定刷卡的首位苦主，她在臉書《爆廢公社公開版》表示，五倍券她選擇數位綁定中信LINE Pay卡，綁好之後立馬刷了近萬元，原本開心期待回饋入袋，卻發現那裡怪怪的，原來她必須要在10月8日之後消費才符合回饋資格。

po文一出，網友笑翻，「果然是鈔錢部署」、「謝謝你提前振興經濟」、「使用前請詳閱公開說明書」、「是在賽馬嗎?跑那麼快幹嘛」「你以為10/8後會矯正回歸是不是」、「10/8你會先收到帳單」、「台灣經濟就靠你了」、「在想什麼」。

也有網友善意提醒，「中信是用抽的...不是消費就有回饋...百萬名就抽那千名回饋而已」、「中信11/15後才會開始回補！我也綁中信！」

原po的窘境後來也有解，有熱心網友提醒她可以先退刷，等到規定日期後再重新刷卡購物。原po笑說老公已退款，也謝謝網友提醒「祝福好人一生平安」。

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券

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