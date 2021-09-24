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五倍券數位綁定瘋搶！他問「紙本沒人搶了吧」 網：優惠更多
因新冠肺炎疫情衝擊民生經濟，為了鼓勵民眾消費，政府繼去年（2020）推出三倍券後，今年再度推出五倍券，並且提供「數位」、「紙本」兩種方式供領取，而日前開放數位綁定後引起熱潮，就有網友對此好奇想問「五倍券紙本應該沒人要搶了吧？」
為了搶五倍券商機，不少銀行紛紛推出優惠，只要數位綁定就有加碼回饋，吸引不少民眾在開放的第一天就搶著上網登記，還一度造成系統大當機。對此，一名網友發文表示，看到綁定數位有這麼多優惠，紙本券可能乏人問津，應該不會有像去年三倍券一樣那麼多人搶紙本。
貼文一出，大多數人都認為紙本券才是王道，「紙本優惠只會越搶越多」、「以三倍券的經驗，紙本才是最優」、「紙本比較實際」、「為了衝比例，搞出一招數位不能反悔，但紙本券才是多數，店家一定要給優惠」、「紙本優惠應該會比較多，數位還限額」、「想多了，紙本依然會佔90%」、「上次一堆店因為不找零，想出很多促銷搶紙本」。
9月22日已開始上網登記數位綁定，接下來在9月25日起在各超商、超市也開始預訂紙本券，10月8日就能領取使用，郵局部分則是要等到10月4日才能預約，10月12日領券使用。
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