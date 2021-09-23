五倍券共同綁定須創健保帳號、戶號？ 網揪關鍵：第一步就錯了

數位五倍券綁定昨（22）日上路，許多銀行紛紛祭出數位綁定回饋，但礙於家中長輩可能沒有信用卡，不少民眾嘗試和家人「共同綁定」，不料卻遭遇重重困難。一名網友就在網路上抱怨，自己在共同綁定過程中不僅得拿出戶口名簿，還得創建健保帳號，卻仍未成功綁定，引起網友熱議。

原PO在八卦板上發文表示，由於家人沒辦法數位綁定，因此選擇幫家人申請共同綁定五倍券，雖已準備好讀卡機，過程卻仍困難重重，不僅需要健保卡註冊密碼、創帳號，創健保網路帳戶還需戶口名簿上的戶號，甚至在來到了共同綁定的最後一步時，竟跳出「此人必須先執行數位綁定」的訊息，使得前面好不容易完成的心血付之一炬，讓原PO崩潰直呼「家人是不是只能個別領紙本了？」

根據經濟部所提供的教學影片指出，欲共同綁定數位券前，主綁人必須先完成個人數位綁定，完成個人綁定後再插入欲綁定對象的健保卡或健保卡OTP認證碼（至多4位）進行驗證。然而，網友們指出原PO之所以經歷多重困難，主因就在於第一步「未先登入／綁定自己（主綁人）的資料」。

不少民眾嘗試和家人「共同綁定」，卻遭遇重重困難。圖／翻攝自行政院振興五倍券官網

對此，部分網友也表示「我也是到最後一關才發現家中二老沒信用卡」、「超傻眼，共同綁定應該要提醒是輸入主綁人資訊...也是搞了一輪才發現」、「從自己的銀行登入先綁自己的，再共同綁家人的，只要讀卡機跟健保卡就好了，政府的爛網站就不要用了，設計超爛」、「這篇推文救了我，本來也卡到放棄了」。

不過網友們認為，最省時的方式還是「去超商」，「去超商，插一插卡就能用，什麼都不需要輸入」、「超商那麼多不要那麼懶好嗎？店員也可以幫忙」、「幹嘛不去超商，一分鐘解決的事情」。