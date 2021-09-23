「屏東購好禮」迎接五倍券 登錄抽休旅車、黃金

配合行政院推出振興五倍券，屏東縣政府加碼活動推出「屏東購好禮」抽獎活動，獎品有休旅車、機車、手機、黃金等，用好禮抽獎擴大五倍券經濟效應。

縣府今天表示，縣府搭配行政院的振興五倍券計畫，提出「屏東購好禮」抽獎活動，民眾只要在屏東縣設立營業登記或稅籍登記的發票開立店家，一張振興五倍券加上當次消費滿200元發票或在地一般消費滿500元的發票，就可參加好禮抽獎。

縣府表示，「屏東購」抽獎將提供休旅車4台、Gogoro電動機車30台、最新熱門手機150支和1兩重純金金牌6塊。

縣府表示，相關資料登錄在活動網站就可以產生一組抽獎序號，每組序號將在抽獎系統不斷參加，直到被抽出或活動截止，越早越有機會。

活動將從10月8日開放登錄直到明年4月30日止，抽獎活動將於10月15日開始每週五下午4時線上直播公開抽出得獎序號。

縣府表示，想要成為「屏東購」網站優惠合作店家可在公告通訊管道辦理報名，「屏東購」優惠合作店家需在屏東縣營業登記或稅籍登記。