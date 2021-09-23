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首位苦主是她...綁定五倍券當天馬上消費QQ了 網笑：太衝動啦

聯合新聞網 / 綜合報導
振興五倍券數位綁定已上線。本報資料照片／記者曾原信攝影
振興五倍券數位綁定已上線。本報資料照片／記者曾原信攝影

「振興五倍券」22日率先開放數位綁定預約登記，但僅僅是開放登記綁定方式而已，就有一名女網友綁定成功當天就刷卡消費1萬多塊，她興奮地問「會發5000元下來給我嗎？」讓許多網友忍不住笑了，紛紛直呼「拜託使用前請先詳閱公開說明書啊！」，原來五倍券綁定成功後需要到10月8日後方可使用，女網友「超前部屬」的消費行為也意外讓她成為五倍券活動的第一位苦主。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO文表示自己選擇將五倍券綁定中信Line Pay卡，且昨（22日）晚已經發揮「振興經濟」的效果，線上消費花了10080元，興奮的她好奇發問「會發5000元下來給我嗎？」

文章曝光後，令網友們一陣詫異，紛紛留言點破「10月8號以後刷的才算」、「只是先開放綁定而已，又還沒開始，妳現在刷了也沒回饋啊！」，更有網友查看銀行回饋規則後說明，「中信（優惠）是用抽的，不是消費就有回饋，百萬名就抽那千名回饋而已」。

還有不少人笑虧，「完了，還沒開始使用就悲劇」、「超前部署」、「台灣經濟就靠妳了」、「活動還沒開始，妳太衝動啦～」、「會發10080元帳單叫妳繳費」、「使用前請詳閱公開說明書」。其中，也有熱心網友想了一招解決方法，「你可以先取消訂單，10月8號再買一次」，利用消費享7天退貨權益即可。

振興五倍券22日起已開放數位綁定，為鼓勵民眾採用數位，各家銀行也加碼推出回饋活動；紙本券也將於25日開放預約綁定，專屬紙本優惠活動也不少，民眾選擇綁定方式前，務必詳閱使用規則，才能順利取得想要的回饋福利。

一名女網友昨（22）日成功綁定數位五倍券後，立刻線上消費10080元，但沒想到卻GG了。圖／爆廢公社公開版
一名女網友昨（22）日成功綁定數位五倍券後，立刻線上消費10080元，但沒想到卻GG了。圖／爆廢公社公開版

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券

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