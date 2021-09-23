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五倍券你綁了沒？超強達人匯整「Google表格」綁定、加碼、商家回饋一目瞭然

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五倍券你綁了沒？超強達人匯整「Google表格」綁定、加碼、商家回饋一目瞭然

聯合新聞網 / 綜合報導
政府為刺激民眾消費推出「振興五倍券」，分為「數位」和「紙本」兩種選擇。圖／聯合報系資料照片
政府為刺激民眾消費推出「振興五倍券」，分為「數位」和「紙本」兩種選擇。圖／聯合報系資料照片

今年因為本土疫情再起，造成經濟衝擊，為了刺激民眾消費，政府推出了「振興五倍券」，這次也分為「數位」和「紙本」兩種選擇，為鼓勵民眾採用數位，各家銀行也加碼推出回饋，昨天(22日)第一天開始綁定就造成官網當機，有超強達人替大家整理出「振興五倍券」的相關整理，包含基本資訊、數位綁定、加碼券、縣市及各商家的額外加碼，若還沒有考慮好的人可以參考。

網友整理了振興五倍券的相關資訊整理於PTT發文，他表示因為五倍券快開始，各家銀行和行動支付都紛紛端出牛肉，想說不然來整理一下，他採用Google表單淺顯易懂的方式，內容包含了「五倍券基本資訊」、「信用卡綁定」、「行動支付綁定」、「電子票證綁定」、「八大加碼券」、「各縣市額外加碼」、「各商家額外加碼」。

想看整理資訊請點此：振興五倍券相關資訊整理

原po也表示因為各店家領取優惠目前還沒有大量資訊，假如之後有資訊且有時間更新的話會再放上去。網友看完也紛紛誇獎，「感謝整理，請收下我的膝蓋」、「推，超清楚」、「推一個，真的太多選擇了，非常感謝您」、「清楚又詳細！不推不行！」、「感謝整理，整家人都看這個」、「好厲害」。

五倍券前400萬名數位綁定者，可以獲得500元的好食券加碼，截至今早10時，數位綁定人數已超過263萬，，五倍券官網登入人次已達1348萬7242人次，數位個人綁定200萬7756人、共同綁定62萬9314人，合計數位綁定人數達263萬7070人。此外，各部會加碼券登記抽籤人數，分別為國旅券逾617萬人、i原券近90萬人、農遊券612萬人、藝Fun券604萬人、動滋券590萬人、客庄券532萬人、地方創生券379萬人。

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