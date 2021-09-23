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數位綁定五倍券反悔？ 符合「1資格」族群還能改領紙本

聯合新聞網 / 綜合報導
振興五倍券數位綁定22日上線，部分民眾已經完成綁定卻感到後悔。示意圖／本報資料照片
振興五倍券數位綁定22日上線，部分民眾已經完成綁定卻感到後悔。示意圖／本報資料照片

振興五倍券官網上線，22日率先開放數位綁定，短短一日就湧入逾200萬人登記。不過，究竟該搶先綁定數位或領取紙本，掀起網友熱烈討論，其中，不乏有民眾已經綁定完成卻感到後悔，希望政府能增設取消選項，引發關注。

五倍券開放數位綁定，前400萬名可加碼獲得「500元好食券」，並享有各家銀行與行動支付的回饋優惠，不過需注意的是，若為選擇數位綁定的民眾，需事先存錢後進行消費，確認7天內並無退貨或退款者，五倍券的金額才會進帳。

對此，一名網友就在臉書「爆怨公社」發文透露，自己已經完成數位綁定後，才發現其實好處並沒有比較明顯，除了信用卡優惠不高外，相關限制也多，讓他相當後悔，並向行政院政務委員唐鳳喊話，直呼「希望可以增加『取消綁定』的設定」。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言「我也是，超後悔」、「真的至少要能取消，修改一次吧」、「綁定了，就被限制買某些東西了」、「綁好之後才突然覺得領紙本也不錯」、「我也很想取消綁定」；不過也有人認為「我覺得數位很好用，雖然要先花自己的錢之後才會回補，但還是賺到呀」、「上次紙本沒用完就弄丟了，所以這次選數位」。

事實上，根據五倍券官網說明，個人綁定方面，綁定成功後不能改選領取紙本，也不能再選擇其他數位工具，但共同綁定部分，除了主綁人不得變更，其餘「共同綁定者」，可在9月22日到10月6日中午12點前退出綁定，因此，若想反悔改選紙本券的家人，尚有14天能至官網變更。

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