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五倍券共同綁定手機、email填錯免驚 加碼券抽籤前將開放修改

五倍券紙本放大術！超商、百貨專屬優惠一次看 5千直接變7千

空歡喜一場？網爆台灣pay數位綁定「800元回饋＋好食券」被回收

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣pay綁定台銀的回饋加碼禮只剩300元尚有名額。 圖／翻攝自台銀網站
台灣pay綁定台銀的回饋加碼禮只剩300元尚有名額。 圖／翻攝自台銀網站

振興五倍券22日開放民眾數位綁定及登記八大部會加碼券，各金融機構也推出優惠回饋吸引民眾綁定，不過上午9時一開放就因民眾太過踴躍，網站當機、狂卡，僅少數人成功擠進網站完成綁定。然而晚間卻有成功綁定台灣pay的民眾爆料，獲得的800元回饋及500元好食券及莫名消失，不少網友查詢後發現「我也被取消了」。

原PO指出，他在22日早上9點左右綁定台灣pay，獲得五倍券5000元、加碼禮800元和好食券500元，下午查詢時回饋資訊也顯示綁定成功，優惠也都在，但晚間10點半再次查詢，卻只剩五倍券還在，800元加碼和好食券都消失了，讓他非常錯愕，認為自己好食券取得序號是第11xxx號，不太可能搶失敗，「大家有相同情況嗎？」

發文一出，不少綁定台灣pay的網友也發現自己「優惠被消失」的情況，「我早上查有截圖也是明細有800＋好食，剛剛查通通消失欸」、「我的明細800三個人都被吃掉！下午查還有，而且有截圖，晚上查就消失了」、「我9:50綁成功的，現在看也只剩原本的5000」、「原來不是只有我的被收回」。

網友抱怨原本下午還查得到台灣pay綁定台銀的800元回饋+好食券，晚上就不見了 圖／翻攝自ptt
網友抱怨原本下午還查得到台灣pay綁定台銀的800元回饋+好食券，晚上就不見了 圖／翻攝自ptt

有網友聯絡銀行確認，提供可能原因「因為早上有蠻多人五倍券網站有綁定資料，但台銀網站卻查不到，後來打去客服問，就說會以五倍券網站會準」、「台銀好像要重新計算名額順序，所以暫時查不到」、「剛剛打了20分鐘，客服也目前也查不到加碼金額為何，要等幾天資料整合之後才能確認。但他們的意思是有無綁定成功以5倍券官網為主」。

但此舉也引發網友不滿，「這是校正回歸的前兆嗎」、「校正回歸啦，不要太不滿」、「公家機關準備互踢皮球前奏」、「沒回饋的話綁定就沒意義啦，還要被限制消費欸」，有人則認為不用太憂心，「依照過去的經驗，台灣pay出包，通常最後會皆大歡喜」。

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