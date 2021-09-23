五倍券紙本放大術！超商、超市、百貨「專屬優惠」一次看 五千直接變七千

台灣因本土疫情受到影響，長達一段時間維持三級警戒，也讓經濟大受打擊，許多旅遊業、餐廳經營受到挑戰，因此政府推出振興五倍券，要刺激民眾消費，這次仍然分為「數位」及「紙本」兩種選擇，各有優惠，紙本部分四大超商、超市、藥妝店、百貨也推出五倍券好康，聯合新聞網也幫大家盤點，一起看看吧！

⚫四大超商

7-ELEVEN

預訂紙本振興五倍券可享四大專屬優惠，9月25日上午9點起至10月1日（每日上午9點至晚上10點）到ibon完成「振興五倍券紙本預訂」可享星巴克全品項第2杯半價或美式咖啡好友分享優惠、蝦皮購物150元購物金（限新戶）。

此外，10月8日至10月21日（每日上午9點至晚上10點）到7-ELEVEN門市櫃台領券可享7-ELEVEN購物金抵用券150元（需搭配五倍券使用）及CITY PRIMA精品拿鐵或CITY CAFE大杯美式咖啡同品項買1送1優惠，總價值超過500元。

全家

全家便利商店9月25日至10月1日（每日上午9點至晚上10點），可透門市FamiPort機台，點選振興五倍券專區內的預訂功能，預訂成功者可享100元全家便利商店加碼購物金及Let’s Café大杯經典拿鐵或美式咖啡買1送1，於10月7日前完成抽獎登錄，還有機會抽Skoda Kamiq汽車。

紙本振興五倍券領取時間為10月8至日10月21日（每日上午9點至晚上10點），於領取時間內前往選定的全家便利商店門市，領券成功者即可享400元全家便利商店滿額購物金及屈臣氏100元滿額購物金。

萊爾富

尚未公布，目前僅提供數位優惠。

OK

9月25日上午9點起開放消費者預約紙本振興五倍券。不論數位綁定或預訂紙本都可享加碼優惠。

到OK門市共同綁定或預約振興五倍劵，無需等到領劵，預訂留存聯（小白單）享有OKmart獨家加碼優惠，包括OKCAFE大杯莊園級拿鐵25元起，全台820間門市推出振興劵方案「8杯特價200元」、「20杯特價500元」；另有指定商品憑預訂留存聯（小白單）可享第2件5折。

⚫超市

全聯

全聯福利中心加入紙本振興五倍券領取通路行列，自10月8日起推出限時10週振興五重送好康。

首先消費者憑PX Pay會員或實體福利卡，持紙本振興券儲值振興福利金單筆滿1,000元，即可獲贈500福利點，並可抽10,000元振興福利金，週週抽100名，共1,000名。

同時全聯再送聯合超過60家品牌優惠的「振興大禮包2.0版」，最高現省23,000元，全台限量100萬份。

另PX Pay會員再加碼送「PXGo!小時達」50元折價券，接著於門市使用振興福利金單筆滿1,000元，又能再獲贈500福利點，等於先儲值振興福利金再消費，每1,000元振興福利券最高可回饋10%福利點，相當於打9折。

⚫藥妝店

屈臣氏

屈臣氏除了開放五倍券預訂，也推出「振興五倍券放大攻略」，只要在五倍券官網預定屈臣氏領取，10月8日起領取寵i會員更能加碼獲得6000點寵i點數（價值20元）。

持紙本消費滿1000元即送實體門市與網路商店可使用的1000折價券(不累贈)，在10月8日至12月29日期間，持紙本五倍券不限金額即可獲贈寵i點數3000點，滿5000元更加碼贈送50000點。

寶雅

只要民眾使用紙本五倍券，單筆消費不限金額，即贈100元折價金，可於寶雅線上購物使用。

⚫百貨

微風祭出五倍券「放大七倍」優惠活動，10月8日起，在微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站使用5000元五倍券參加7倍返還活動，可以獲得微風積點禮遇會員點數60000萬點，等同於購物金6000元，同時可以兌換超過1000元的專屬五倍券來店禮，等於用5000元得到7000元。

另外，10月12日至11月25日會員持BreezePay單筆滿5000元可抽獎，周周抽iPhone 13，總共會抽出7台。

統一時代百貨

推出五倍券加碼活動，憑紙本五倍券5000元可以換7000元優惠券(500元商品抵用券11張+100元商品抵用券5張+100元滿千抵百券10張)。

另外還有3000元換4000元優惠券(500元商品抵用券6張+100元商品抵用券5張+100滿千抵百券5張)。

1000元換1200元優惠券(500元商品抵用券2張+100元商品抵用券1張+100元滿千抵百券1張)。

台北101購物中心

10月8日起至明年4月30日，全館單筆滿5000元送500抵用券，若使用紙本五倍券，消費餐飲、美食街、伴手禮有點數10倍送。

三井Outlet

10月8日起至10月底，無論是數位或是紙本五倍券，單筆滿2000元並在服務台出示APP會員和消費收據，就可兌換250元加碼抵用券，林口店限量3000份、台中港店限量2500份，每位APP會員限領取一次。

昇恆昌

昇恆昌免稅商店同步推出「昌粉券」，線上開放民眾登記抽獎，限量1000名幸運兒可獲得商品抵用券500元。

配合政府發行五倍券，自10月12日起推出「放大你的鈔能力」優惠活動，主打5000元升級7000元購物優惠，只要單筆消費滿5000元，瞬間放大你的鈔能力。