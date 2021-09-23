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中獎率曝光！8大加碼券抽籤「這券最搶手」好食券仍有一半名額

聯合新聞網 / 綜合報導
截至昨晚9時，各部會加碼券登記抽籤人數，分別為國旅券約490萬人、i原券70萬人、農遊券487萬人、藝Fun券474萬人、動滋券471萬人、客庄券423萬人、地方創生券305萬人。 圖／截自振興五倍券官網
截至昨晚9時，各部會加碼券登記抽籤人數，分別為國旅券約490萬人、i原券70萬人、農遊券487萬人、藝Fun券474萬人、動滋券471萬人、客庄券423萬人、地方創生券305萬人。 圖／截自振興五倍券官網

行政院振興五倍券昨天(22日)進行數位綁定，早上9點開始就有不少民眾哀怨官網當機，不過到了下午後就陸續恢復正常，前面400萬人綁定數位五倍券可以免抽籤獲得「好食券」，截至昨天晚間9時為止，合計數位綁定人數達207萬6510人，因此還有約一半的名額，另外8大加碼券的登記抽籤人數也曝光了。

截至昨日晚間9時，五倍券官網登入人次已達1028萬1747人次，數位個人綁定161萬3002人、共同綁定46萬3508人，合計數位綁定人數達207萬6510人。此外，各部會加碼券登記抽籤人數，分別為國旅券約490萬人、i原券70萬人、農遊券487萬人、藝Fun券474萬人、動滋券471萬人、客庄券423萬人、地方創生券305萬人。

其中最夯的加碼券為「國旅券」，面額1000元，數量為120萬份，為每周二上午抽30萬份，抽籤日期為10月12日、10月19日、10月26日、11月2日，可以購買旅遊類相關產品，依照目前登記人數490萬來看，等於差不多4人才有1人有中籤機會。另外熱門登記第二與第三名分別是農遊券487萬人以及藝Fun券474萬人。

民眾綁定數位券不需抽籤即可獲得好食券加碼金500元，昨日雖超過兩百萬人綁定數位券，經濟部表示，好食券有400萬的份數，民眾仍有機會可透過數位綁定取得好食券，目前五倍券平台數位綁定及共同綁定均不受影響，並透過增加網站伺服器強度等作為，恢復正常運作。

民眾期待已久的振興五倍券開放登記與數位綁定，同時八大部會加碼券也開放登記。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
民眾期待已久的振興五倍券開放登記與數位綁定，同時八大部會加碼券也開放登記。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

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