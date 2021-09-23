中獎率曝光！8大加碼券抽籤「這券最搶手」好食券仍有一半名額

行政院振興五倍券昨天(22日)進行數位綁定，早上9點開始就有不少民眾哀怨官網當機，不過到了下午後就陸續恢復正常，前面400萬人綁定數位五倍券可以免抽籤獲得「好食券」，截至昨天晚間9時為止，合計數位綁定人數達207萬6510人，因此還有約一半的名額，另外8大加碼券的登記抽籤人數也曝光了。

截至昨日晚間9時，五倍券官網登入人次已達1028萬1747人次，數位個人綁定161萬3002人、共同綁定46萬3508人，合計數位綁定人數達207萬6510人。此外，各部會加碼券登記抽籤人數，分別為國旅券約490萬人、i原券70萬人、農遊券487萬人、藝Fun券474萬人、動滋券471萬人、客庄券423萬人、地方創生券305萬人。

其中最夯的加碼券為「國旅券」，面額1000元，數量為120萬份，為每周二上午抽30萬份，抽籤日期為10月12日、10月19日、10月26日、11月2日，可以購買旅遊類相關產品，依照目前登記人數490萬來看，等於差不多4人才有1人有中籤機會。另外熱門登記第二與第三名分別是農遊券487萬人以及藝Fun券474萬人。