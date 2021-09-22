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數位五倍券該不該共同綁定？ 適合對象、好處、方法一次看

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民眾瘋數位綁定…他問「為何不等紙本五倍劵？」 網友這樣看

聯合新聞網 / 綜合報導
行政院22日開放上網登記、綁定數位振興五倍券，大批民眾湧入系統，不少網友也好奇，「為何大家不等紙本？」圖／報系資料照
行政院22日開放上網登記、綁定數位振興五倍券，大批民眾湧入系統，不少網友也好奇，「為何大家不等紙本？」圖／報系資料照

行政院今（22）日開放上網登記、綁定數位振興五倍券，大批民眾湧入系統，更一度傳出當機狀況，截至晚間19點，已有超過182萬人次完成登記，超過去年三倍券的紀錄。數位登記搶翻天，有網友也好奇大家為什麼不等25日預約紙本五倍券，更懷疑「現在綁定的優惠有值得到讓你浪費生命去搶嗎？」，立刻引發討論。

一名網友發現今天有許多人在上班時間「搶卡位」綁定數位五倍券，便在PTT發文詢問「五倍劵不等紙本的原因？」。以去年三倍券為例，他認為等到券要回收時，有許多店家都會開出不錯的優惠，「而且實體劵有收藏價值，幾年後拿去拍賣說不定還能賺一筆」，讓他不解為何大家要用生命去搶數位券。

另一名網友也發文發表自己的看法，他認為「用紙本的五倍券比綁數位的好吧？」，由於台灣許多路邊攤及店家都只收現金，而且若選擇綁定信用卡或行動支付，不僅無法反悔更正，一不小心更可能花費超過5千元，因此認定實體券的可用性遠大於數位券。

文章引發兩派網友討論，不少網友偏好選擇紙本五倍券，「傳統攤販、店家更愛紙本啦」、「紙本沒煩惱絕對不會比較差，相信我」、「其實紙本有很多機會會有更大優惠，所以我還在觀望」、「去年就是紙本比數位好用，今年不會再被騙了」。

部分網友經過去年三倍券經驗後，則認為紙本券使用上較有侷限，「紙本之前一堆拒收，還不找零的麻煩死了」、「大賣場刷卡很方便，未要求一次刷5k」、「照去年來看，越晚用優惠越少」、「信用卡綁電子支付可以刷大額也可以小額付費，不用擔心找不找零，還有信用卡本身的回饋」。

也有人認為，紙本、數位並沒有絕對的優劣，主要還是看個人的消費習慣，再去選擇最適合自己的方案，「看需求，沒有哪個一定比較好」、「看使用者吧？有好有壞」。

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