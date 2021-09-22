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五倍券綁定驗證碼卡到失效 網傻眼一鍵「F12」就能查

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抓到系統漏洞，按「F12」就能看OTP驗證碼。圖／取自PTT
一名網友抓到系統漏洞，按「F12」就能看OTP驗證碼。圖／取自PTT

民眾綁定數位五倍券亂象一籮筐，今早開放搶名額時，官方網頁一度大當機，不少人在台灣Pay綁郵局VISA卡時，被卡的特別嚴重，收到OTP驗證碼的時候，都已超過時效4分鐘，更扯的是有網友發現按一鍵「F12」就能查OTP驗證碼，無奈說「是在心酸的嗎？」。

起初，民眾綁定到不耐煩詢問「誰有搶到台灣Pay綁郵局的！是誰？」，沒想到有一位PTT神人破解了系統，「等OTP驗證碼嗎？直接跟你說OTP驗證碼答案，在等郵局OTP的，打開F12 Network，沒看到sendSMS的重新發送，Preview 就能看到」。

「貼心」的教學拯救了不少被卡的網友，但該名神人也忍不住質疑，「recPhoneCode就是驗證的內容，這個邏輯寫得真好，所以他OTP是在心酸的嗎？」。

其他網友也評論「資安0分，可以跟金管會檢舉嗎？」、「好扯，我也成功了」，有人反諷「原來驗證碼不用等他寄，太貼心了吧」，也有人抱怨「輸入正確，結果等的時間還是超過5分鐘」。

消息蔓延到臉書，網友們開酸「國營寫的程式，很意外嗎？」、「拜託郵局先把網銀搞好」、「等簡訊實在Duck（大可）不必啦」。

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券 郵局 PTT 資安

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