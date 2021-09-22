振興五倍券官網大塞車 網曝「1解法」：省時又順利

行政院推出的振興五倍券今（22日）早上9點開放數位綁定，然而一早系統卻出現大當機，造成民眾罵聲連連。綜合各家媒體報導，有網友實測後發現，只要把瀏覽器換成「Firefox」，就可免除「塞車」困擾，順利進入「振興五倍券」官網進行綁定。

今早除了五倍券，連同各部會的8大加碼券登記也一併上路，共祭出1236萬份加碼振興券。由於前400萬名綁定數位五倍券者可獲得好食券一張，不少民眾提早守在電腦前，蓄勢待發準備進行數位綁定。

殊不知時間都還沒到，「振興五倍券」官網就開始當機，重整頁面還是只能看到一堆亂碼，有的民眾過了半小時依然登不進去。隨即各種抱怨聲、罵聲充斥臉書、PTT、Dcard等社群媒體，網友們崩潰喊道「完全跑不動超爛」、「郵局的驗證碼發了七分鐘才發到，但驗證碼有效時間是四分鐘」、「網站完全進不去，更不用說搶優惠了」。

不過有神人網友發現一招解決辦法，倘若首頁登不進去，或是綁定到一半就當機，可以改用「Firefox」或其他瀏覽器試試看，只要換個瀏覽器就能綁定成功。而「振興五倍券」官網也建議民眾使用Chrome、Edge、Safari、Firefox以上版本之瀏覽器。

今早有鄉民在PTT以「有人五倍券綁定成功嗎？」為題，透露點選信用卡綁定後，電腦螢幕畫面竟「無限繞圈圈，還出現一排意義不明文字」。對此，有網友分享自身經驗，表示「感覺綁行動支付比較簡單，打開app點一下確認就好了」、「綁街口已成功」、「直接從悠遊卡網站綁訂有成功」。