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五倍券綁郵局VISA卡要自付5000元 她後悔「不能改紙本了」

聯合新聞網 / 綜合報導
中華郵政。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
中華郵政。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

民眾使用中華郵政VISA金融卡綁定數位振興五倍券，順序前4萬名者，完成消費滿額扣款後，可享每名300元現金加碼回饋。有一民眾綁定才發現需要先自備5000元，但她郵局戶頭沒有這麼多錢，不知道接下來怎麼使用，貼了多個哭哭表情符號，表達後悔心情。

該名女子在臉書不公開社團《爆廢公社二館》發文詢問，五倍券綁定郵局VISA金融卡後，發現自己似乎搞錯使用方式，現已無法改選紙本券，急求解「有人知道怎麼使用嗎？是刷了會回饋5000元嗎？」。

網友們幫忙解答，「數位綁定都要先消費5000才會還5000」、「所以郵局的如果本身沒錢就GG」、「數位五倍券至少每月回饋一次，另至少需消費滿額7天後，才會發放回饋金，避免民眾退貨情形」、「就跟去年三倍券很像，不是10月8日妳的帳戶裡多5000元，而是妳要先用自己的錢，時間到了政府才會把妳花的錢還給妳」。

另外，一些網友同樣苦惱表示，沒看懂規則便衝動綁定數位五倍券，「我現在也很後悔綁在郵局，因為裡面1塊都沒有，我還共同綁定了我老公，現在不知道該怎麼辦」，還有人認為「支持紙本，我覺得紙本比較會幫助到小店家」。

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券 中華郵政 金融卡

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