數位五倍券該不該共同綁定？ 適合對象、好處、方法一次看

數位五倍券今（22日）早上9點正式開放綁定，大致上可分成「個人綁定」和「共同綁定」兩種方式。有網友好奇詢問「是否真有人會共同綁定數位五倍券？」，掀起眾多網友留言熱議。不少人表示兩種情況下會選擇「共同綁定」，像是「有小孩的就會共同綁定吧」、「錢財如果都是老婆管，就一家大小都綁在老婆那裡」。對此，聯合新聞網以「什麼人適合共同綁定」、「共同綁定有什麼好處」、「共同綁定的方法」和「反悔可以怎麼做」四大方向，提供讀者參考。

一、什麼人適合共同綁定數位五倍券？

行政院為鼓勵民眾多使用數位工具，今年特別新增共同綁定功能。雖然綁定對象不限制家庭成員，卻能讓家中不會使用數位工具的長輩、小孩，或在國外打拚的家人，可以透過共同綁定，將五千元的五倍券額度累積在主綁人的信用卡、電子票證或行動支付等數位工具上使用。

此外，ETtoday新聞雲訪問到公股銀行主管，表示共同綁定也適合有買家電需求的家庭，因為大型家電通常都超過一萬元，假如夫妻都綁在同一個帳戶，就能拿到最高回饋。

至於有人擔心共同綁定恐造成錢都是主綁人在花的情形，網友也提供解決方法，「主綁人可以拿現金出來分享給其他共同綁定人，就不用這麼煩惱了」、「綁完就是主綁人負責花而已（被綁人的額度全挪到主綁人那），沒有什麼花到別人券的問題，要分就是主綁人給其他被綁人現金或對應價值的東西啊」。

二、共同綁定數位五倍券有什麼好處？

數位五倍券共同綁定的最大好處是每位民眾5000元的消費回饋金可以累積在主綁人的數位工具上使用，主綁人加共同綁定人最多五人。假設一家五口選擇共同綁定，則累積回饋金最高可達25000元，加上前400萬名綁定者，每人可獲得500元的好食券加碼，那麼綁定人的數位五倍券總金額有望高達27500元，相當於一支128GB的iPhone 13價格。

雖然各家銀行提供各種吸引人的回饋方案，不過根據ETtoday新聞雲報導，有銀行主管提醒民眾作決定前必須留意以下幾點：

1. 是否限信用卡新戶 2. 是否透過抽獎才能獲得 3. 是否有名額限制 4. 是否有限定的消費場域 5. 是否規定要共同綁定多人才能享受到優惠

另外，行政院也規定信用卡主綁人綁定了就無法更改，因此需要事前仔細比較，以免「優惠被主綁人拿走，自己拿不到」。同時，五倍券個人進行數位綁定後就不能夠再更改，因此若有成為共同綁定人的需求，建議晚一點再選擇數位綁定，否則只可以成為主綁人，無法成為共同綁定人。

三、共同綁定數位五倍券的方法有哪些？

1. 先想好要選擇「信用卡」、「電子票證」或「行動支付」。接著準備讀卡機，以及每位「主綁定人+被綁定人」的健保卡，前往「振興五倍券」官網進行共同綁定。

2. 若是手上沒有讀卡機，也可攜帶每位「主綁定人+被綁定人」的健保卡，前往超商使用事務機進行共同綁定。

3. 被綁定人可透過健保快易通APP，將一次性密碼（OTP）交給主綁定人，再由主綁定人前往官網綁定。

四、選擇共同綁定，之後想反悔怎麼辦？

共同綁定的時間為9月22日到10月1日，被綁定人若反悔，可在9月22日到10月6日中午12點前退出綁定。