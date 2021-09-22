他登記動滋券想爽買運彩「財富自由」 勾了才知這些不能買

教育部體育署配合行政院振興五倍券措施，推出加碼券動滋券2.0，今（22）日上午9時開放民眾登記抽籤，將發放200萬份500元面額，不料有民眾以為今年消費方式和去年一樣，便勾選了動滋券2.0，只能後悔不已。

該名網友在PTT發文，「肥宅早上去登記動滋券，正準備中了拿去買運彩財富自由，結果你說不只運彩不能買，運動用品也不能買？？？那到底要動個毛線」，可見他並未事先確認新的使用範圍。

其他網友接連抱怨「疫情這樣誰會去看比賽」、「還好昨天有注意，變超爛」，也有部分網友一樣狀況外「早知就不選了，抽到也沒用」、「勾了才看到這個，廢券」，但有人說「先抽中再來緊張」、「去年迪卡儂賺超爽」、「這是對的，要買運動用品，用五倍券吧」。

今年動滋券2.0考量到運動場館業者和運動賽事受到疫情影響嚴重，限於使用在「做運動」、「看比賽」。教育部次長林騰蛟表示，去年動滋券民眾大多使用在添裝備上，不過在今年振興券加碼，除了可以用於添裝備的情況下，也鼓勵民眾將動滋券集中使用在做運動和看比賽等弱勢業別上，達成最好防疫就是運動的理念。