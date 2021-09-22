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登記教學／「熊好券」全台都能抽！3步驟輕鬆申請 五張全中拿3000元

聯合新聞網 / 綜合整理

中央開放5000元振興券數位綁定作業，台北市也公布熊好券優惠好康，公布5種熊好券登記方式與抽獎規則，從今起至10月6日開放意願登記，10月8日抽籤，市長柯文哲在現場示範登記，還提醒民眾要先更新「台北通App」，若民眾5張票券都抽到，等於賺到3000元。如何綁定享有優惠呢？三步驟教學，讓你輕鬆有機會得到5張優惠。

【3步驟 輕鬆登記】

1.下載台北通APP，加入會員，選擇「服務」，再點選【台北熊好券意願登記領取】。

【登記步驟】
【登記步驟】

2.來到熊好康頁面，有優惠券說明。

【3步驟 輕鬆登記】
【3步驟 輕鬆登記】

3.勾選想要的優惠券，市府也分享小撇步喔，熊讚如果選運動券作為第一順位，那熊讚抽中「運動券」的機率是最高的喔！這次的線上抽籤採取的就是「意願登記的優先順序」、「亂數」這兩種規則進行抽籤！不管你選了什麼券，這次只要有登記就保證通通一定有獎！所以第一順位選你最愛的票券，就有最高的中獎機率。

【3步驟 輕鬆登記】
【3步驟 輕鬆登記】

其他使用上的問題，也整理Q＆A幫大家解惑。

Q:台北熊好券只有台北市民可登記嗎？

A:全台民眾都可以登記。

Q:要等哪裡登記？

A:至台北通APP進行意願登記。

Q:有什麼優惠？

A:五種票券，總計3000元。

住宿券（面額1,000元，每份1張）：台北市的安心旅宿

饗購券（面額100元，每份5張）：台北市餐飲、零售商店

藝文券（面額100元，每份5張）：台北看電影、逛文創商店

運動券（面額100元，每份5張）：健身房

熊好市集券（面額100元，每份5張）：各大夜市、市場、地下街可使用

Q:意願登記時間期限？

A:9月22日起至10月6日止，10月8日抽獎。將透過台北通進行線上抽籤（i-Drawing）隨機抽出幸運民眾，票券會自動發送至中獎民眾之台北通APP票夾內。

Q:使用期限？

A: 第一波：預定於10月8日起至11月30日止。 第二波：110年12月1日開始消費，至110年12月31日消費截止。

Q:台北熊好券如何使用呢？

A:至台北市內貼有台北熊好券貼紙之商家消費，向商家出示熊好券，掃描店家專屬QRcoode，店家於管理APP確認收到熊好券後，即可進行消費折抵。同一票券類型、同一時間（30分鐘內）、同一消費場所，限使用一張票券。

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券

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