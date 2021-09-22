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台北熊好券暫無法下載 北市府估下午改善

中央社 / 台北22日電
台北市政府推「台北熊好券」，今天中午有民眾無法登入系統等狀況。圖/民眾提供
台北市政府推「台北熊好券」，今天中午有民眾無法登入系統等狀況。圖/民眾提供

加碼行政院振興五倍券，台北市政府推「台北熊好券」，今天中午有民眾無法登入系統等狀況，資訊局表示，因台北通APP新舊版本並存，流量過高，系統暫無法使用，估下午可改善。

北市府為振興受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響商家，推出5種、共113.5萬份「台北熊好券」今天開始登記意願至10月6日，民眾透過台北通APP加入會員、完成登記後，10月8日抽獎。

北市府指出，台北熊好券意願登記開跑，民眾透過台北通APP加入會員填寫5種票券優先喜好順序，10月8日進行線上公開抽籤，依意願登記優先順序及亂數隨機抽出幸運民眾，中獎後將自動送至民眾的台北通APP。

但今天中午發生有民眾無法進入系統，網路頁面出現服務未預期、找不到台北熊好券欄位等狀況，連台北通APP內的實聯制都當機等問題，無法順利登記。

台北市資訊局對此回應，為配合台北熊好券，規劃在台北通APP內新增欄位，民眾需更新APP，才能使用熊好券，但因台北通APP新舊版本並存，造成流量過高，導致無法登記等狀況，目前將透過分流等方式改善，相關狀況預估下午可改善。

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